Единогласно. Каныбек Исаков - новый министр образования

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования. Голосование состоялось сегодня, 11 сентября.

Каныбек Исаков с 2011 года являлся ректором ОшГУ, по образованию он филолог кыргызского языка.

После голосования Исаков поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Отметим, экс-министр образования Гульмира Кудайбердиева ушла в отставку 4 сентября после скандалов с покупкой новых учебников и школы из контейнеров. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выдвинул на освободившийся пост Каныбека Исакова. У кандидата не нашлось конкурента, он был единственным претендентом.