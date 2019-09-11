Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Единогласно. Каныбек Исаков - новый министр образования

641  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Каныбека Исакова на пост министра образования. Голосование состоялось сегодня, 11 сентября.

Каныбек Исаков с 2011 года являлся ректором ОшГУ, по образованию он филолог кыргызского языка.

После голосования Исаков поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

Отметим, экс-министр образования Гульмира Кудайбердиева ушла в отставку 4 сентября после скандалов с покупкой новых учебников и школы из контейнеров. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев выдвинул на освободившийся пост Каныбека Исакова. У кандидата не нашлось конкурента, он был единственным претендентом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381512
Теги:
Министерство образования, правительство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Гульмира Кудайбердиева, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  