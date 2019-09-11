Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Девять лет спустя. Зачем встречались члены временного правительства?

451  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне, 10 сентября, в одном из кафе в центре Бишкека состоялась встреча членов временного правительства. Фотографию посиделок опубликовал в социальной сети юрист Искен Афиджанов.

На встречу пришли почти все члены временного правительства. Не было лишь Алмазбека Атамбаева, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ и Исы Омуркулова. Причина его отсутствия неизвестна.

- Мы не обсуждали политику. Мы собрались, чтобы поприветствовать и поздравить Омурбека Текебаева и Душенкула Чотонова. Они два года находились под стражей, мы не виделись все это время, и теперь хотели встретиться и поговорить, - рассказал VB.KG Азимбек Бекназаров.

Он заявил, что члены временного правительства не намерены проводить подобные встречи регулярно.

- Был повод, поэтому и встретились, других мероприятий не планируем. Правда, еще в субботу встретимся с президентом Сооронбаем Жээнбековым. На прошлой неделе он пригласил нас, - сказал Азимбек Бекназаров.

Какие темы будут затронуты на встрече с президентом Бекназаров комментировать не стал.

- Круг вопросов пока неизвестен. Президент часто встречается с бывшими спикерами и премьер-министрами. Думаю, такой формат встреч уже становится традиционным, - заключил он.

Отметим, в аппарате президента пока не комментируют встречу Сооронбая Жээнбекова с членами временного правительства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381517
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, временное правительство, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  