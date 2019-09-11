Девять лет спустя. Зачем встречались члены временного правительства?

Накануне, 10 сентября, в одном из кафе в центре Бишкека состоялась встреча членов временного правительства. Фотографию посиделок опубликовал в социальной сети юрист Искен Афиджанов.

На встречу пришли почти все члены временного правительства. Не было лишь Алмазбека Атамбаева, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ и Исы Омуркулова. Причина его отсутствия неизвестна.

- Мы не обсуждали политику. Мы собрались, чтобы поприветствовать и поздравить Омурбека Текебаева и Душенкула Чотонова. Они два года находились под стражей, мы не виделись все это время, и теперь хотели встретиться и поговорить, - рассказал VB.KG Азимбек Бекназаров.

Он заявил, что члены временного правительства не намерены проводить подобные встречи регулярно.

- Был повод, поэтому и встретились, других мероприятий не планируем. Правда, еще в субботу встретимся с президентом Сооронбаем Жээнбековым. На прошлой неделе он пригласил нас, - сказал Азимбек Бекназаров.

Какие темы будут затронуты на встрече с президентом Бекназаров комментировать не стал.

- Круг вопросов пока неизвестен. Президент часто встречается с бывшими спикерами и премьер-министрами. Думаю, такой формат встреч уже становится традиционным, - заключил он.

Отметим, в аппарате президента пока не комментируют встречу Сооронбая Жээнбекова с членами временного правительства.