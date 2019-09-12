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В Якутске осуждены обвиненные в изнасиловании кыргызстанцы

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- Евгений Денисенко
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В Якутске завершился судебный процесс по резонансному делу о похищении и изнасиловании местной жительницы. Как проинформировали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Саха (Якутия), собранные в ходе следствия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех мужчин – уроженцев Кыргызстана.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в похищении человека, совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, из корыстных побуждений, изнасиловании, соединенном с угрозой убийством, торговле людьми с применением насилия, разбое (статьи 126, 131, 127.1, 162 УК РФ). Кроме того, двое обвинены в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья ( ч. 2 ст. 127 УК РФ). А еще один - в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Следствием установлено, что в марте 2019 года двое граждан КР в помещении автосервиса произвели ремонт автомашины своего соотечественника на сумму пять тысяч рублей. Последний, испытывая финансовые затруднения, предложил мужчинам в качестве оплаты за выполненную работу привезти им девушку для интимных услуг, на что те согласились. Поздним вечером 16 марта этот человек, увидев идущую женщину, насильно затащил ее в салон автомобиля, заблокировав двери. На просьбы отпустить не реагировал и, отъехав недалеко от места похищения, изнасиловал свою пленницу. А потом отвез ее в помещение автосервиса, где передал своим знакомым. И, забрав у девушки спрятанный в обуви мобильный телефон, уехал.

Оба его приятеля не позволяли ей покидать здание. При этом один из них совершил, как сказано в материалах дела, в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. Под утро, воспользовавшись тем, что мужчины уснули, девушка смогла убежать и сразу же обратилась в правоохранительные органы.

Появившаяся в соцсетях информация об этом преступлении вызвала большой общественный резонанс. В Якутске прошел стихийный митинг с большим количеством людей, грозивший перерасти в массовые выступления против мигрантов, прежде всего, приехавших из Кыргызстана. Для урегулирования ситуации в столице Якутии делегация во главе с заместителем председателя Госслужбы миграции КР Саматом Токтоболотовым, которая встретилась с руководителем администрации главы республики и правительства Федором Борисовым, министром внутренних дел Владимиром Прокопенко, руководителем Следственного управления регионального СК Николаем Алексеевым, министром по внешним связям и делам народов Якутии Гаврилом Кириллиным, мэром Сарданой Авксентьевой, имамом городской Соборной мечети Мусой Саговым, с представителями кыргызской диаспоры.

Подозреваемые в преступлении были обнаружены и задержаны. И вот 10 сентября, как сообщили в СК РФ по РС (Я), суд вынес свой вердикт. Основному фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальным двум – в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.


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URL: https://www.vb.kg/381521
Теги:
изнасилование, приговор, Россия, суд, Кыргызстан
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