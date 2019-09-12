Забег в защиту снежного барса. В Бишкеке будут перекрываться дороги

В Бишкеке 15 сентября в 7:00 стартует первый международный благотворительный забег "Сохраним снежного барса".

В связи с этим будет частично перекрыто автомобильное движение на некоторых улицах города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В частности, 14 сентября с 7 утра до 18 вечера будет перекрыт отрезок проспекта Чуй от ул. Панфилова до бульвара Эркиндик в связи с подготовкой компании Nomad Sport к проведению марафона.

15 сентября с 7 утра будут перекрыто движение в квадрате, ограниченном проспектом Манаса, проспектом Чуй, ул. Абдырахманова/ул. Байтик Баатыра и ул. Иманалиева.

График открытия улиц:

08:20 - проспект Чуй с бул. Эркиндик до ул. Абдырахманова

08:28 - ул. Абдырахманова до ул. Горького

08:43 – ул. Байтик Баатыра до ул. Ахунбаева

08:55 - ул. Байтик Баатыра до ул. А. Масалиева

09:11 - ул. А. Масалиева (Северная сторона) от ул. Байтик Баатыра до проспекта им. Ч. Айтматова

09:25 - ул. Байтик Батыра до ул. Иманалиева

09:28 - ул. Иманалиева до пр. Ч. Айтматова

09:52 – пр. Айтматова до ул. А. Масалиева (Южная сторона)

10:08 - Участок по ул. А. Масалиева (Южная сторона) от пр. Ч. Айтматова до ресторана "Ала-Тоо"

10:22 - пр. Ч. Айтматова до ул. Ахунбаева

10:35 - пр. Ч. Айтматова до ул. Горького

10:46 - пр. Ч. Айтматова до ул. Московской

10:51 - пр. Ч. Айтматова до пр. Чуй

10:55 - Пр. Чуй до ул. Т. Молдо

11:00 - Пр. Чуй до ул. Панфилова

12:00 - ул. Панфилова (от пр. Чуй до ул. Киевской), ул. Киевская (от ул. Панфилова до бул. Эркиндик), бул. Эркиндик (от ул. Киевская до пр. Чуй).