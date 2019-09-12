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Улица Московская 1,5 месяца будет закрыта на ремонт

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- Екатерина Улитина
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С 14 сентября будет закрыт проезд для автомобилей по улице Московской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что дорожные работы пройдут между проспектом Манаса и улицей Абдрахманова. Здесь будут заменены поврежденные бордюры и уложено новое дорожное полотно. Новое покрытие будет двухслойным, верхний слой щебеночно-мастичный, повышенной прочности. Такое же покрытие уложено и на остальных недавно отремонтированных отрезках улицы. Также на Московской планируется увеличить количество парковочных "карманов" в восточном направлении.

Работы проводятся в рамках грантового проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек", по которому в столице отремонтировано 23 улицы общей протяженностью 38 километров.

Дорожные работы продлятся до 30 октября. Общественный транспорт во время ремонта Московской будет ходить по улице Киевской. Мэрия города Бишкек приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.


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URL: https://www.vb.kg/381526
Теги:
дороги, перекрытие дорог, Бишкек, ремонт дорог, мэрия
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