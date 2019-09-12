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Нацстатком: В августе цены на бензин снизились почти на 4 сома

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- Оксана Гут
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На основе данных ежедневного мониторинга розничных цен Национальный статистический комитет КР провел анализ средних потребительских цен на бензин АИ-92 и дизельное топливо по 18 населенным пунктам республики.

Так, по данным ведомства, среднереспубликанские цены в августе 2019 года по сравнению с августом 2018 года на бензин АИ-92 снизились на 3,92 сома или на 8,9 процента, в то время как на дизельное топливо они, напротив, незначительно повысились (на 11 тыйынов, или на 0,2 процента).

При этом, отмечалась дифференциация розничных цен на ГСМ на рынках того или иного региона.

В частности, в августе 2019 года максимальные средние потребительские цены на бензин АИ-92 зафиксированы в городе Исфана (42,92 сома за литр), городе Баткен (42,10 сома за литр) и городе Кара-Суу (41,49 сома за литр).

В то же время, минимальные розничные цены наблюдались в селе Покровка (36,67 сома за литр), городе Талас (36,94 сома за литр) и городе Токмок (38,29 сома за литр).

Что касается стоимости дизельного топлива, то максимальные розничные цены зафиксированы в городе Кара-Суу (46,22 сома за литр), городе Баткен (46,17 сома за литр) и городе Исфана (46 сомов за литр). Наряду с этим, минимальные цены на дизтопливо отмечены в селе Покровка (42,70 сома за литр), городе Талас (41,92 сома за литр) и городе Токмок (42,39 сома за литр).

По состоянию на 10 сентября наиболее высокий уровень цен на бензин АИ-92 наблюдался в городе Исфана (43 сома за литр), на дизельное топливо (46,17 сома за литр) – в городе Баткен. Вместе с тем, минимальный уровень цен на бензин АИ-92 отмечен в селе Покровка (35,50 сома за литр), а на дизельное топливо - в городе Талас (41,92 сома за литр).

Для справки:

Потребительская (розничная) цена - фактическая цена на товар или услугу, которые реализуются населению в розницу на предприятиях торговли, на рынках, сферы услуг, а также при передвижной торговле (палатки, киоски и т.д.). Потребительская цена является конечной ценой потребления и включает в себя НДС, акциз, налог с продаж и другие косвенные налоги, а также затраты организаций товаропроводящей сети.


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URL: https://www.vb.kg/381527
Теги:
ГСМ, цены, Кыргызстан, бензин, Нацстатком
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