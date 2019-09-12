ГСБЭП выявила факт контрабанды на сумму более 1 млн сомов

ГСБЭП выявила факт экономической контрабанды, по ранее установленной коррупционной схеме. Об этом сообщает пресс-служба Финпола КР.

Сотрудниками межрайонного отдела ГСБЭП припПравительстве Кыргызской Республики по Аламудунскому и Ысык-Атинскому районам Чуйской области в рамках выявленной коррупционной схемы по ввозу дорогостоящих автомашин на территорию КР (Таможенного союза) установлен факт ввоза грузовой автомашины марки "ВОЛЬВО", а также подделки и использования поддельных документов.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 223 (экономическая контрабанда) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведения соответствующих мероприятий на территории села Люксембурга была остановлена указанная грузовая автомашина марки "ВОЛЬВО" 2002 года выпуска и прицеп марки "Автотрейдинг" 2001 года выпуска, которые в последующем были водворены на штрафстоянку ГП "ЦТН ГУОБДД МВД КР".

Установлено, что указанное грузовое авто было ввезено на территорию Кыргызской Республики по поддельным документам, фактически без самой автомашины. Далее указанное авто в целях сокрытия преступления неоднократно было перерегистрировано в органах ДРТС и ВС ГРС при ПКР.

Предварительная сумма недопоступивших таможенных платежей в бюджет государства составила более 1 миллиона сомов.

В настоящее время ведется досудебное производство, в рамках которого проводятся соответствующие мероприятия, направленные на возмещения причинённого ущерба государству и устанавливается круг причастных лиц.