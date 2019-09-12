КР поддержит международные усилия по борьбе с беспилотниками

"Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом"- международная конференция под таким названием прошла в Москве. Участие в ней приняли представители более 30 стран, включая Кыргызстан, и международных организаций, в том числе СНГ, ШОС, ОДКБ.

Такой форум организуется уже второй год подряд.

"Проблематика блокирования источников и каналов финансирования террористических группировок, их материально-технической подпитки – в фокусе пристального внимания мирового сообщества. Полезный вклад в общие усилия на этом направлении вносит и нынешняя конференция, собирающая авторитетный состав участников – военных, дипломатов, представителей правоохранительных органов, спецслужб, руководителей многосторонних антитеррористических структур. Видим в этом твердую нацеленность наших государств совместно бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях", - заявил, приветствуя участников форума, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выступивший на конференции глава Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков подчеркнул, что сегодня остро стоит проблема противодействия оснащенности международных террористических организаций так называемым "сборным" оружием с компонентами гражданской продукции общего значения. Особое место в этой группе занимают беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Андрей Новиков также сообщил о намерении АТЦ вынести вопрос о противодействии использованию международными террористическими организациями беспилотной робототехники на очередное XIII Cовещание руководителей национальных антитеррористических центров государств СНГ, которое пройдет в феврале следующего года в Москве.

Принципы борьбы с БПЛА сегодня отрабатываются, в частности, и военнослужащими российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане, которая одновременно является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ в Центральной Азии. На российских военных базах в Таджикистане и Кыргызстане, по информации командования Центрального военного округа РФ, уже созданы спецгруппы, взявшие на вооружение опыт боевого опыта, накопленного в ходе контртеррористической операции в Сирии. Эти группы, укомплектованные специалистами по радиоэлектронной борьбе и противовоздушной обороне, используют станции радиопомех, которые могут блокировать системы навигации и управления БПЛА.