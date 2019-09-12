Переход на латиницу. Депутатов КР сравнили с английскими парламентариями

Идея лидера парламентской фракции "Бир Бол" Алтынбека Сулайманова о переходе в Кыргызстане на латинский алфавит говорит о том, что депутаты совершенно оторвались от реальности. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Бакыт Бакетаев.

По его словам, фантазии народных избранников в Кыргызстане стали переходить все грани.

- Стыдно переходить на латиницу в школах-контейнерах. Стыдно переходить на латиницу, когда в классах учатся по 40 человек, а учителя получают зарплаты по 7 тысяч сомов. Кроме того, Кыргызстан является членом ЕАЭС, а значит наша страна взяла на себя ряд обязательств. Поэтому такая мысль может прийти только, мягко выражаясь, недалеким людям, - высказал свое мнение Бакетаев.

Вместо этого эксперт предложил народным избранникам самостоятельно перейти на латиницу.

- Депутаты наши богатые, пусть сами и переходят на латиницу. Более того, они могут даже писать, если хотят, арабской вязью или китайскими иероглифами. Они и так себе сказочные условия сделали даже лучше, чем в парламентах Японии, Великобритании и других стран. Посмотрите в богатой Великобритании депутаты сидят в ряд на скамейках. Наши же каждый год меняют себе кресла плюс государство обеспечивает их машинами, поездками и так далее. Если новый министр образования начнет эту реформу по переходу на латиницу, то она его и погубит, - заключил политолог.

Напомним, вчера, 11 сентября, лидер парламентской фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов поинтересовался у кандидата на пост министра образования Каныбека Исакова, когда Кыргызстан сможет перейти на латинский алфавит.

"Это не переход, это возвращение к истокам. Многие выдающиеся кыргызстанцы, например, Касым Тыныстанов выступал за возвращение к написанию слов латинскими буквами, но он был репрессирован. Сможем ли мы продолжить его дело?" - поинтересовался депутат.