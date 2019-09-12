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Арест Атамбаева: Карамушкина просит ООН и БДИПЧ ОБСЕ отреагировать

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- Екатерина Улитина
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Депутат Ирина Карамушкина, выступая на сессии Жогорку Кенеша, обвинила действующие власти в политическом преследовании экс-президента Алмазбека Атамбаева, его партии СДПК и телеканала, который также принадлежит Атамбаеву "Апрель". Она попросила международные организации ООН и БДИПЧ дать оценку событиям в Кой-Таше и последовавшему аресту Алмазбека Атамбаева.

- Пока у меня не забрали мандат какие-то странные люди, я требую прекратить нарушать конституционные нормы многопартийности. Государство обязано соблюдать прав и законных интересов политических партий, гарантировать их равенство. Сегодня ГСУ МВД наложило арест на здание "Медиа Форум", где арендовала офис партия СДПК. Если идет политическое гонение на экс-президента, это не значит, что партия должна приостановить свою деятельность. Тем более в этом здание находятся еще семь арендаторов, которые должны проплачивать аренду, но все сотрудники офиса партии вышвырнуты на улицу, - сказала депутат.

Кроме того, она считает, что телеканалы "7 канал" и "Апрель" так же подверглись необоснованному ограничению в вещании. Их редакции располагались в здании Форума и после ареста здания, все оборудование осталось внутри.

- Я обращаюсь к властям прекратить нагнетать обстановку нарушения прав человека и законов КР. Перейти на решение проблем только в рамках правового поля. Я так же обращаюсь к представителям ООН и БДИПЧ ОБСЕ, которые проводят различные круглые столы на тему политических партий, создание правовых условий для развития политических партий. Я прошу вас дать международную оценку, как событиям 7-8 августа 2019 года, так и процессу ареста экс-президента, процессу ареста имущества телеканалов "7 канал" и "Апрель" и офиса а СДПК, - заключила нардеп.

Отметим, после событий 7-8 августа Алмазбек Атамбаев находится под стражей, Ирина Карамушкина так же является фигурантом уголовного дела. Она находится под домашним арестом. Всего после событий в Кой-Таше и беспорядков в Бишкеке было возбуждено 8 уголовных дел. Свою оценку произошедшим событиям правительство даст по итогам работы специальной государственной комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/381533
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, ОБСЕ, ООН, СМИ, права человека, цензура, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, Арест
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