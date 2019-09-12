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65-летний пациент выбросился из окна 4 этажа ЦСМ. Он был одинок и подавлен

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- Оксана Гут
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Сегодня утром в поликлиники Жайылского района произошло ЧП. Пациент выбросился из окна четвертого этажа. Он погиб.

Предварительная версия - это несчастный случай. Но правоохранительные органы начали досудебное производство.

Как сообщила VB.KG заместитель директора ЦСМ Ирина Асанбекова, 65-летний пациент В.Г. получал лечение по назначению невропатолога. Это была его вторая или третья процедура.

- Примерно в 8.13 пациент пришел на капельницу, медсестра провела его в палату, сама пошла готовить препарат. Ее не было минуты три. Когда вошла в палату, его не было, но куртка висела, подумала, что он куда-то вышел. Через какое-то время ей позвонили и сказали, что очевидцы видели, как мужчина прыгнул из окна… Мы сразу сообщили милиции, прокуратуре, в Министерство здравоохранения. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели все по камерам и подтвердилось, что пациент прыгнул сам, - отметила Аснбекова.

Она также рассказала, что мужчина жил в Кара-Балте один, был одинок. С женой развелся, несколько лет назад умерла его престарелая мать. После этого в 2016 году В.Г. перенес инфаркт и находился в состоянии депрессии. Медсестра говорила, что он выглядел подавленным, мог прийти на процедуру два раза в день, так как забывал, что уже получил капельницу.

Замдиректора ЦСМ отметила, что весь персонал сейчас также находится в шоковом состоянии, такого ЧП на их практики не было. В заключении разговора Ирина Асанбекова еще раз подчеркнула важность сохранения психического здоровья.


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URL: https://www.vb.kg/381535
Теги:
ГУВД, Минздрав, прокуратура, ЦСМ, Жайылский район, погибшие, суицид, Чуйская область, Кыргызстан, выпрыгнула из окна
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