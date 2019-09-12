Лунара Мамытова считает, что в Бишкеке учитель зарабатывает более 100 тысяч

Экс-замминистра социального развития Лунара Мамытова сообщила, что бишкекские учителя в месяц зарабатывают более 100 тысяч сомов. Своими подсчетами она поделилась в Твиттере.

"Мне тут посчитали доход одной учительницы начальных классов...у которой 2 класса. Продленку проводит каждый день - с человека 300сомов, по 20 учеников в среднем , получается в день только 6000 сомов ... А это больше прожиточного минимума в МЕСЯЦ(!)", - написала Лунара Мамытова.

Подписчики подсчитали, что если верить бывшей чиновнице, учителя зарабатывают около 140 тысяч в месяц.

Отметим, Лунара Мамытова запомнилась кыргызстанцам после скандала из-за заграничных поездок за счет бюджета. Комментируя ситуацию, она заявила, что на путешествия может заработать каждый, даже пенсионер, если будет откладывать деньги со своей пенсии. Позже она отметила, что писала о конкретной пенсионерке, которой удается копить, а не о всех пенсионерах Кыргызстана.

После скандала Мамытова написала заявление об отставке.