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Лунара Мамытова считает, что в Бишкеке учитель зарабатывает более 100 тысяч

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- Екатерина Улитина
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Экс-замминистра социального развития Лунара Мамытова сообщила, что бишкекские учителя в месяц зарабатывают более 100 тысяч сомов. Своими подсчетами она поделилась в Твиттере.

"Мне тут посчитали доход одной учительницы начальных классов...у которой 2 класса. Продленку проводит каждый день - с человека 300сомов, по 20 учеников в среднем , получается в день только 6000 сомов ... А это больше прожиточного минимума в МЕСЯЦ(!)", - написала Лунара Мамытова.

Подписчики подсчитали, что если верить бывшей чиновнице, учителя зарабатывают около 140 тысяч в месяц.

Отметим, Лунара Мамытова запомнилась кыргызстанцам после скандала из-за заграничных поездок за счет бюджета. Комментируя ситуацию, она заявила, что на путешествия может заработать каждый, даже пенсионер, если будет откладывать деньги со своей пенсии. Позже она отметила, что писала о конкретной пенсионерке, которой удается копить, а не о всех пенсионерах Кыргызстана.

После скандала Мамытова написала заявление об отставке.


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URL: https://www.vb.kg/381536
Теги:
зарплата, пенсии, Лунара Мамытова, Бишкек, Кыргызстан, учителя, чиновник
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Комментарии
Ольга
12.09.2019, 14:00

Да когда же угомонится эта дама? Как не стыдно заглядывать в чужие карманы и считать чужие деньги? А ну расскажите о своих доходах. Или кишка тонка,неугомонная вы наша? 

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Ееее
12.09.2019, 14:50

Петицию...в отставку

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луна
12.09.2019, 15:26

не зря её таким именем назвали, она по ходу на луне живёт

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Гражданка
12.09.2019, 16:33

Лунара правильно посчитала. Посчитайте родители у кого дети на начальных классах учится,какие деньги и за что отдаете?

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луна
12.09.2019, 18:13

да что с ее головой?

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