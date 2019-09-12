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Фонд "Добрые руки" вновь просит граждан обратить внимание на их подопечных

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- Анастасия Карелина
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"Вечерний Бишкек" и благотворительный фонд помощи животным "Добрые руки" продолжают начатую год назад акцию доброты. Принять участие в ней и подарить дом и свою любовь, а значит, новую жизнь кому-то из многочисленной собачьей и кошачьей братии, спасенной на улицах Бишкека, может любой из вас.

Сегодня мы вновь представим вашему вниманию подопечных "Добрых рук", которые ждут, чтобы на них обратили внимание неравнодушные кыргызстанцы.

Само очарование

В хорошие руки отдадут маленького пуделя. Это мальчик в возрасте примерно десяти месяцев. Из-за полученной некогда травмы немного прихрамывает на заднюю лапку. Привит. Характер у песика очень активный. Звоните: 0(705)880-145.

Смышленая и ласковая

Пристраивается кошечка. Девочке три месяца. Животное смышленое, знает, что такое лоток. По характеру – ласковая. Если вам приглянулась наша кисуля, обращайтесь по следующему номеру: 0(502)241-007.

Лапуля вас ждет

Наша следующая кандидатка на усыновление – Лапуля. Эту пушистую малышку нашли на улице еле живой с сильно поврежденной лапкой. Сейчас с собачкой уже все в порядке, она здорова и очень надеется понравиться добрым людям, которым, наверняка, станет хорошей подругой и охранницей. Телефон для потенциальных хозяев: 0(555)15-93-51.

Непривередливая мурлыка

Новый дом и заботливый хозяин нужны и другой подопечной фонда "Добрые руки" и vb.kg. Перед вами самая ласковая девочка. Эта молодая кошечка здорова и уже стерилизована. Проблем с незапланированными котятами у человека, который решит взять ее себе, в будущем не возникнет. В еде животное совсем не привередливо, к тому же хорошо ориентировано на человека. Возьмите к себе нашу мурлыку! Она заслужила новую счастливую жизнь. Набирайте: 0(555)101-461.

И друг, и охранник

Вашего внимания ждет ласковый и очень коммуникабельный мальчик, которого вы видите на фото. Щенку пять месяцев. Песик изо всех сил будет стараться не подвести своего нового хозяина. Телефон для справок: 0(502)241-007.

Новые истории четвероногих, спасенных волонтерами "Добрых рук" на улицах столицы, мы продолжим рассказывать в следующих пятничных номерах "Вечернего Бишкека", а также на сайте www.vb.kg

Более подробную информацию о деятельности организации, ее подопечных и том, как и чем еще им можно помочь, читайте в группах фонда "Добрые руки" на Facebook, в Instagram, и в "Одноклассниках".


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URL: https://www.vb.kg/381538
Теги:
акции, благотворительность, волонтерство, Бишкек, животные
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