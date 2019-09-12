Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстан вошел в российский проект "Большие гастроли"

223  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Русские театры из Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана побывают в этом году в России благодаря ее федеральному проекту "Большие гастроли".

Это, по информации Министерства культуры РФ,- общероссийская программа, которая действует уже шестой год и направлена на формирование общего культурного пространства России. Она финансируется Минкультом и позволяет осуществлять взаимообмен театральными коллективами как внутри страны, так и с зарубежными государствами. "Наша программа направлена на поддержку русских театров за рубежом и вывоз наших профессиональных театров в другие страны, чтобы осуществлялся обмен, чтобы в этих странах больше слышали русское слово", - говорит пресс-атташе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности РФ Варвара Трофимова.

Впервые в нынешнем году участниками проекта стали три упомянутые центральноазиатские республики. В рамках программы 8-16 ноября Русский драматический театр Кыргызстана имени Чингиза Айтматова выступит, как планируется, в Челябинске и Кургане.

На сцене этого же театра в Бишкеке уже начинаются, с ремаркой "Впервые в Кыргызстане", выступления знаменитого Ярославского Академического театра имени Федора Волкова. Это старейший в стране драмтеатр, его принято считать первым русским публичным общедоступным профессиональным театром.

Гастроли ярославцев пройдут в столице КР 12-16 сентября. По словам Варвары Трофимовой, именно в этом городе родился режиссер Евгений Марчелли, который с февраля 2011 по июль 2019 года являлся художественным руководителем театра имени Волкова. В его гастрольном репертуаре, подготовленном для кыргызстанцев, - спектакли "Земля Эльзы" по пьесе Ярославы Пулинович "Две смешные истории о любви" Антона Чехова, "Лес" Александра Островского, сказка для детей "Иван Царевич".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381539
Теги:
визит, Россия, театр, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  