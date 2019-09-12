Кыргызстан вошел в российский проект "Большие гастроли"

Русские театры из Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана побывают в этом году в России благодаря ее федеральному проекту "Большие гастроли".

Это, по информации Министерства культуры РФ,- общероссийская программа, которая действует уже шестой год и направлена на формирование общего культурного пространства России. Она финансируется Минкультом и позволяет осуществлять взаимообмен театральными коллективами как внутри страны, так и с зарубежными государствами. "Наша программа направлена на поддержку русских театров за рубежом и вывоз наших профессиональных театров в другие страны, чтобы осуществлялся обмен, чтобы в этих странах больше слышали русское слово", - говорит пресс-атташе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности РФ Варвара Трофимова.

Впервые в нынешнем году участниками проекта стали три упомянутые центральноазиатские республики. В рамках программы 8-16 ноября Русский драматический театр Кыргызстана имени Чингиза Айтматова выступит, как планируется, в Челябинске и Кургане.

На сцене этого же театра в Бишкеке уже начинаются, с ремаркой "Впервые в Кыргызстане", выступления знаменитого Ярославского Академического театра имени Федора Волкова. Это старейший в стране драмтеатр, его принято считать первым русским публичным общедоступным профессиональным театром.

Гастроли ярославцев пройдут в столице КР 12-16 сентября. По словам Варвары Трофимовой, именно в этом городе родился режиссер Евгений Марчелли, который с февраля 2011 по июль 2019 года являлся художественным руководителем театра имени Волкова. В его гастрольном репертуаре, подготовленном для кыргызстанцев, - спектакли "Земля Эльзы" по пьесе Ярославы Пулинович "Две смешные истории о любви" Антона Чехова, "Лес" Александра Островского, сказка для детей "Иван Царевич".