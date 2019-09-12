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Встреча Омбудсмена с жителями Кой-Таша все-таки состоялась

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- Екатерина Улитина
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Омбудсмен Токон Мамытов встретился с жителями села Кой-Таш, где 7-8 августа состоялась спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева.

Встреча прошла в здании аппарата Омбудсмена, хотя сначала планировалось провести ее в селе Кой-Таш.

По данным члена политсовета СДПК Кундуз Джолдубаевой, местные органы власти "испугались большого скопления людей" и попросили перенести встречу в другое место.

Токон Мамытов, разговаривая с местными жителями, отметил важность соблюдения прав человека во время расследования дел о событиях 7-8 августа в Кой-Таше. Он попросил людей, в случае нарушения их прав и свобод, обращаться в аппарат акыйкатчы.

- Мы не можем говорить государственной комиссии как работать, не можем указывать силовикам какие следственные мероприятия нужно проводить, не можем повлиять на их решения. Наша задача - проследить, чтобы соблюдались права всех граждан. Поэтому, если у вас есть жалобы, подробно расскажите о них, собранные материалы мы передадим для дальнейшего расследования в правоохранительные органы, - сказал Токон Мамытов.

Присутствующие рассказали, что среди населения было много пострадавших в результате действий силовиков. Однако, они боялись обращаться в больницы за квалифицированной помощью и лечились дома самостоятельно.

Напомним, 7-8 августе в селе Кой-Таш прошли две спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева. На его защиту встали местные жители, некоторые из них получили травмы. В эти же дни тяжелые ранения, в том числе огнестрельные получили силовики. Командир отряда "Альфа" Усен Ниязбеков погиб. Кроме того, после задержания Алмазбека Атамбаева в Бишкеке начались массовые беспорядки.

В настоящее время в правоохранительных органах расследуют 8 уголовных дел по этим событиям. Кроме того, работает Государственная комиссия, которая устанавливает причины и последствия произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/381541
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Токон Мамытов, беспорядки, омбудсмен, Кыргызстан, уголовное дело, СДПК
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Комментарии
Сагын
12.09.2019, 15:05

А сами что творили? пошли к своему байманапу, чтобы его не передовать  в руки правосудия. Мешали следствию, устроили беспорядки. Нанесли урон имиджу страны и пытались устроить госперевород. 

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