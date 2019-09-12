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На Сахалине откроется канцелярия посольства Кыргызстан

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- Евгений Денисенко
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Перспективы развития многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Сахалинской областью России стали главной темой встреч, которые провела в Южно-Сахалинске делегация посольства КР в РФ во главе с послом Аликбеком Джекшенкуловым.

В ходе бесед кыргызских дипломатов с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, председателем ее правительства Алексеем Беликом, мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным, президентом региональной Торгово-промышленной палаты Галиной Дзюба речь шла о налаживании взаимовыгодных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, на межрегиональном уровне. Перспективным названо, в частности, создание СП по переработке сельхозпродукции из КР, установление прямых контактов между торговыми сетями Сахалинской области и поставщиками из Кыргызстана.

Стороны договорились о развитии договорно-правовой базы, подписании документов об установлении побратимских отношений между их городами, торгово-промышленными палатами. Большое внимание также уделялось урегулированию вопросов, связанных с легализацией и пребыванием на Сахалине граждан КР, их трудовых споров с работодателями. В этих целях, по словам мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, будет проведено совещание городских служб (полиции, налоговой, миграционной и других) с участием почетного консула КР в Южно-Сахалинске Владимира Трофимова, активистами кыргызской диаспоры.

С последними также встретились члены делегации, побывали и на строительном объекте компании "Корус Строй", где трудятся мигранты из республики. С соотечественниками был обсужден широкий круг вопросов, в их числе - создание условий для изучения кыргызского и русского языков, культуры Кыргызстана и России, получение детьми кыргызстанцев на Сахалине начального и среднего образования, медицинское обслуживании мигрантов, их участие в деятельности Сахалинского отделения Ассамблеи народов России, духовное развитие, отправление религиозных нужд.

Посол Аликбек Джекшенкулов проинформировал о мерах, принимаемых руководством КР по поддержке ее граждан за рубежом и созданию им благоприятных условий для проживания и работы. И, в частности, сообщил о скором открытии в Южно-Сахалинске канцелярии посольства КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/381544
Теги:
продовольствие, Россия, Кыргызстан, Мигрант, посол, Аликбек Джекшенкулов
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