В КР предложили способ решить проблему приграничных конфликтов

Как известно, урегулирование непростой ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе стало постоянным предметом обсуждения Президента КР Сооронбая Жээнбекова и его коллеги Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона. Ключевым действием для фундаментального решения проблемы на встречах, состоявшихся 25 июля в приграничном районе Баткенской области КР и Согдийской области РТ, было завершение Правительствами процесса делимитации и демаркации линии государственной границы между соседними странами.

И на самом деле, конфликтные ситуации, наблюдающиеся в последние месяцы на границах Кыргызстана с сопредельными государствами, показывают, что это обстоятельство является их основным источником. Особо тревожная ситуация складывается на приграничной полосе с Таджикистаном, на участке. прилегающей к таджикскому анклаву Ворух, где стычки между населениями на хозяйственно-бытовой основе приобретают почти постоянный характер.

Так, Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщала, что 2 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел конфликт, в ходе которого таджикские пограничники совершили 3 предупредительных выстрела в воздух. Причиной стали действия граждан Кыргызстана, которые загружали щебень на берегу реки Аксай, расположенного на территории соседнего государства. Днем ранее, очередная стычка произошла в районе села Таш-Тумшук, где таджикская сторона начала асфальтирование дороги на неописанном участке границы. Здесь, уже пограничникам Кыргызстана пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, так как таджикская сторона, не подчиняясь требованиям, пыталась оказать сопротивление.

Ещё более печальный случай отмечен в местности Торт-Кочо Баткенской области, где с обеих сторон собралось по 20-30 человек. Тогда таджикскую сторону возмутило, что кыргызстанец решил продавать арбузы на неописанном участке границы.

Следует иметь в виду, что конфликты, связанные с хозяйственной деятельностью, обусловлены более глубокими, фундаментальными обстоятельствами, и определяются как историческими, так и природными предпосылками. Так, анализ многочисленных приграничных конфликтов, которые наблюдались в долгой истории совместного сосуществования Киргизской ССР и Таджикской ССР показывает, что основными источниками конфликтов между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном являются проблемы, связанные с хозяйственной деятельностью в приграничной зоне в условиях острого дефицита природных ресурсов – земли, воды, топлива.

В частности, к этим проблемам относятся:

1) Вопросы трансграничного водопользования, обусловленные схемами и системами вододеления, унаследованными от советского периода. Они ущемляли интересы Киргизской ССР и оказались ещё более не отвечающими новым условиям суверенных взаимоотношений сопредельных государств. Противоречия, заложенные в них, были источниками конфликтов в советское время и проявляются в настоящее время. К сожалению, противоречия будут актуальными и в дальнейшем, если не будут урегулированы переговорным путем, с учётом интересов всех сторон.

2) Вопросы использования трансграничных транспортных коммуникаций. Сеть автомобильных и железных дорог, построенных в советское время в качестве межреспубликанских путей, разделена на участки, которые ныне принадлежат разным суверенным государствам. Дороги, которые веками использовались соседними народами, став принадлежностью отдельного государства оказались источниками взаимных претензий. Так, конфликтность дороги через анклав Ворух, бывшей общей не только для кыргызов и таджиков, но и для торговых караванов многих народов, вынудил Кыргызстан строить затратную обходную дорогу.

3) Наиболее актуальной проблемой, конфликтность которой только нарастает со временем, является острый дефицит земельных ресурсов – пашен, пастбищ, лесов, земель, которые должны обеспечивать непрерывно растущее население приграничных территорий продовольствием для собственного потребления и продажи, топливом, использоваться для строительства дорог, оросительных каналов и арыков, линий электропередач.

Конфликты последних лет связаны с претензиями сторон к освоению земель на приграничных участках, на которых линия границы ещё не согласована. Проблема пастбищ, вырубки деревьев в арчовых лесах Кыргызстана продолжает быть актуальной в формировании негативных отношений между жителями анклава Ворух и пограничными и экологическими службами Кыргызстана.

Строительство дороги в обход анклава Ворух, начавшийся в 2014 году, постоянно сопровождается противостояниями, иногда перерастающими в вооруженные конфликты.

4) Особо следует отметить умышленные нарушения законов и правил. К ним относятся многочисленные факты заготовки дров гражданами Таджикистана в арчовых лесах КР в бассейне р. Исфара. Переправа нефтепродуктов, продукции сельского хозяйства и так далее также находятся в этом ряду.

5) Незнание гражданами и отдельными пограничниками мест прохождения линии государственной границы на участках, где они установлены условно по согласованию сторон, и которые должны охраняться до подписания договора о государственной границе. К сожалению, в отдельных случаях, такие ситуации завершаются смертельным исходом от поражающих обстрелов пограничников сторон, как для гражданских лиц, так и военнослужащих.

Примечательно то, что всегда после очередного конфликта стороны заявляют о проведенной совместной встрече пограничников, милиционеров и органов местного самоуправления, которые проводят разъяснительную работу среди населения и они мирно расходятся.

При этом, следует задуматься над высокой степенью мобильности жителей приграничных населенных пунктов с обеих сторон, которые способны за считанные минуты десятками прибыть на места обострения ситуации и довести её до конфликта. На наш взгляд такое психологическое состояние населения нагнетается слухами, распространяемыми пока "неустановленными лицами" о сговоре властей по передаче противоположной стороне земель, пастбищ, воды и т.д. Особенное значение в формировании враждебных межнациональных отношений имеют "патриотические" заявления официальных лиц о своей неуступчивости на переговорах о границе. Они создают у приграничного населения ложное представление о процессе юридического оформления линии государственной границы. К примеру, такой негативный резонанс проявился в приграничных районах после заявления первого заместителя председателя Согдийской области Джумабоя Сангинова 11 января 2014 года в с. Чорку о том, что Таджикистан не уступит Кыргызстану даже 1 см своей территории. Ведь на переговорах речь не идет о претензии на чьи-либо территории, а об определении линии границы, которая установит пределы территорий смежных государств.

Необходимо властным структурам на всех уровнях, особенно на местах, непрерывно и политически профессионально вести разъяснительную работу о том, что только делимитация и демаркация линии кыргызско-таджикской государственной границы после их завершения, подписания и ратификации Договора дадут возможность решать вопросы об использовании ресурсов на взаимовыгодной основе и могут смягчить этнотерриториальную конфликтогенность в этом регионе.

И самое главное, из международного и собственного опыта, только взаимное доверие и добрая воля способны открыть путь к решению пограничного вопроса по юридическому оформлению линии государственной границы. Главы государств и правительств и мирное население приграничных территорий проявляют высочайшую заинтересованность в этом, и они имеют право на требование от ответственных лиц о скорейшем завершении этого непростого процесса.

Автор: академик Саламат Аламанов