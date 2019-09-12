Весна в начале осени. В Чуйской области неожиданно зацвела сирень (фото)

В редакцию VB.KG обратилась читательница. Она рассказала, что у нее на даче, расположенной в предгориях Чуйской области близ Бишкека, неожиданно распустилась сирень.

- Цветет она обычно весной, а тут зацвела осенью. Пахнет и выглядит сиреневый куст также, как и весной. Раньше такого не происходило, - поделилась с редакцией читательница.

Отметим, согласно народной примете, цветение сирени осенью означает, что зима будет очень холодной. Правда, по другой народной версии, если сирень зацвела ранней осенью, то, значит, осень затянется и порадует теплой погодой.