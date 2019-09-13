"В КР российских предпринимателей задерживают за незначительные нарушения"

Общественный фонд поддержки и защиты прав российских соотечественников "Свобода" с 2015 года отработал более 2 тысяч обращений граждан. Среди основных направлений деятельности Центра – предоставление бесплатных юридических консультаций, оказание юридической помощи российским гражданам работающим или проживающим на территории Кыргызстана, а также категории российских соотечественников Кыргызстана.

Редакция VB.KG попросила рассказать о работе организации руководителя фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников "Свобода" в Кыргызстане Ислама Султановича Борова.

Он разделил деятельность организации на два направления: с гражданами России и с российскими соотечественниками, которые проживают в Кыргызстане. Также обозначил несколько основных направлений, по которым обращаются граждане.

Оказалось, что российских граждан-предпринимателей, инвесторов часто задерживают за незначительные нарушения, вменяют статью "мошенничество", при этом предлогом зачастую становится элементарное отсутствие документа о временном проживании. Он считает, что необходимы дополнительные законодательные шаги со стороны двух государств, чтобы исправить ситуацию.

Также россияне по законам Кыргызстана, даже имея жилье не могут прописать у себя своих родных, членов семью. Есть непонятные вопросы и при приобретении машин. При этом таких статей нет в российском законодательстве.

Также от россиян в последнее время много обращений по алиментам, по трудовым и семейным спорам. Сказывается активный процесс трудовой миграции.

И как следствие он называет тот факт, что зачастую, дети россиян оказываются в детских домах. С ними также ведется работа, поиск родственников в России, ведь известно, что ребенку нужен дом. И эта работа должна вестись на постоянной основе.

Для российских соотечественников болевой точкой является ситуация с пожилыми гражданами, которые в силу возраста, доверчивости зачастую оказываются в сложных ситуациях. Основной вопрос – отъем жилья, дач.

И в этой ситуации он считает, что старикам необходима помощь и защита не только государства, но и забота самой общины российских соотечественников.

Он рассказал об опыте работы других диаспор по работе с семьями, находящимися в сложных ситуациях, со стариками.

Очень активно сотрудничает с фондом организации российских соотечественников. Например, в г. Кант действует ОО "Чайка". Ее руководитель считает очень важно консультироваться с юристами "Свободы" по самым различным направлениям, отправляет туда граждан.

Офис "Свободы" для многих стариков соотечественников просто отдушина. Некоторые приходят туда по самым разным поводам. И разобраться с телефоном и просто рассказать о новостях.

На вопрос об обращении граждан по вопросам ущемлений по национальному признаку он рассказал, что есть обращения, поводом для которых стали ситуации на бытовой почве обеих национальностей. Есть ситуация, когда женщину уволили с работы из-за российского гражданства. Но это отдельные вопросы, относящиеся к трудовым отношениям стран СНГ.

Он констатирует, что в Кыргызстане во власти практически отсутствуют представители других национальностей. Основная причина – незнание кыргызского языка.

Ислам Султанович рассказал, что прием проводят отдельно юристы по гражданскому и уголовному праву, и потому прежде чем отправиться в офис лучше записаться заранее.

Адрес Фонда: 720001 г.Бишкек, пер.Шевченко д.118, офис 1. Предварительная запись на прием осуществляется с понедельника по пятницу по телефонам +996 312 963076 и +996 555 963076. Адрес электронной почты: of_svoboda@mail.ru.