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Борьба с пробками. На 7 апреля-Чуй и других перекрестках уберут светофоры

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- Екатерина Улитина
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Столичные власти предлагают убрать светофоры и организовать круговое движение на оживленных перекрестках столицы. В частности в список вошли перекрестки на 7 апреля-Чуй, 7 апреля-Горького и Фучика-Жибек-Жолу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, в муниципалитете состоялось совещание во главе с вице-мэром Азизбеком Алымкуловым, где обсуждались вопросы борьбы с заторами на дорогах.

Так, на совещании рассмотрели вопрос строительства подземного пешеходного перехода через проспект Айтматова. Пешеход планируется построить выше реки Ала-Арча на пересечении с улицей Балтагулова (Новая).

Городские власти считают, что в случае реализации проекта, удастся разгрузить автомобильное движение по проспекту Айтматова, убрав "зебры" в районе Шампанвинкомбината и на пересечении с улицей Горького.

Кроме того, планируется изменить схемы движения на таких оживленных городских перекрестках как 7 апреля-Горького, 7 апреля-Чуй и Жибек Жолу-Фучика. На них будет организовано круговое движение, а существующие светофоры демонтируют. Этот проект станет пилотным для Бишкека.

На улице Московской, реконструкция которой между проспектом Манаса и улицей Абдрахманова начнется на этой неделе, было предложено ликвидировать парковочные места с северной стороны. Отметим, что в восточном направлении движения, на Московской число парковочных "карманов" будет увеличено.


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URL: https://www.vb.kg/381551
Теги:
дороги, пробки, светофоры, Бишкек, подземный переход, пешеходный переход, мэрия
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Комментарии
Али
12.09.2019, 17:34

Вот это уже другое дело, болваны. И пора начинать строить верхние эстакады. Поверьте, пробок меньше от ваших подземок не будет,  наоборот, с каждым годом будет больше, особенно это зимой до самой весны, когда движение замедлено. Поэтому нужно строить верхние эстакадные магистрали. Хотя бы на больших улицах в виде квадратов. Вот это будет тогда дело. Вот тогда скажем спасибо. 

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