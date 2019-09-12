Борьба с пробками. На 7 апреля-Чуй и других перекрестках уберут светофоры

Столичные власти предлагают убрать светофоры и организовать круговое движение на оживленных перекрестках столицы. В частности в список вошли перекрестки на 7 апреля-Чуй, 7 апреля-Горького и Фучика-Жибек-Жолу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, в муниципалитете состоялось совещание во главе с вице-мэром Азизбеком Алымкуловым, где обсуждались вопросы борьбы с заторами на дорогах.

Так, на совещании рассмотрели вопрос строительства подземного пешеходного перехода через проспект Айтматова. Пешеход планируется построить выше реки Ала-Арча на пересечении с улицей Балтагулова (Новая).

Городские власти считают, что в случае реализации проекта, удастся разгрузить автомобильное движение по проспекту Айтматова, убрав "зебры" в районе Шампанвинкомбината и на пересечении с улицей Горького.

Кроме того, планируется изменить схемы движения на таких оживленных городских перекрестках как 7 апреля-Горького, 7 апреля-Чуй и Жибек Жолу-Фучика. На них будет организовано круговое движение, а существующие светофоры демонтируют. Этот проект станет пилотным для Бишкека.

На улице Московской, реконструкция которой между проспектом Манаса и улицей Абдрахманова начнется на этой неделе, было предложено ликвидировать парковочные места с северной стороны. Отметим, что в восточном направлении движения, на Московской число парковочных "карманов" будет увеличено.