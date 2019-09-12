Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Инвентаризация земель. Государство лишает граждан их же собственности?

258  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

30 июля в Кыргызстане за подписью премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева при правительстве было создано новое Государственное агентство по земельным ресурсам. Как сообщалось в постановлении, необходимо оно для того, чтобы оперативно и качественно решались вопросы регистрации и регулирования земельных отношений. Но прошло больше месяца, а Госагентство фактически так и не заработало, и когда начнет выполнять свои столь важные функции в полной мере – непонятно. А пока формируется новое ведомство, страдают рядовые граждане.

Многие фермеры, выкупившие земли у государства еще в 2008-2015 годах, не могут ни оформить свое имущество, ни совершить с ним какие-либо сделки. Об этом VB.KG рассказала представитель по доверенности и защитница интересов простых фермеров Валентина Постовая.

Усугубляет ситуацию и то, что инвентаризация земель в Кыргызстане фактически не проводилась с 1987 года. Тогда как, согласно земельного кодекса, данные должны обновляться каждые пять лет.

- В 1993 году на инвентаризацию земель просто не было денег, об этом знают все, поэтому данные за 1987 год были просто переписаны. Потом в 2013 году их же - рукописные сведения перепечатали в электронный вид, и все. Юридически ничего не изменилось, тогда как за 10 лет многие пастбища превратились в прочие земли, а орошаемые в земли населенных пунктов. Но это нигде не зафиксировано, - уверяет женщина.

Валентина Ивановна, как представитель по доверенности, вот уже третий год не может оформить красную книгу на участок земли, приобретенный еще в 2015 году.

Согласно представленным ей документам, в 2008 году между Управлением аграрного развития Аламудунского района и гр. Ш.В. (чьим представителем по доверенности является Постовая) был заключен договор купли-продажи госимущества на сумму 88 тысяч 999 сомов. Предмет договора – навозохранилище МТФ-2, находящееся по адресу село Таш-Добо Аламудунского района. После Таш-Добонский айыл окмоту своим постановлением закрепил за гр. Ш.В. в частную собственность прилегающий земельный участок, площадью 0,44 га. Приватизация участка была оформлена в 2015 году, также зарегистрировано дополнительное соглашение.

Однако, когда собственник в 2016 году захотел получить красную книгу, выдать ее согласились лишь на 0,26 га, остальной участок якобы зарегистрирован как пастбища.

- Мы обратились в проектный институт по землеустройству "Кыргызгипрозем", проверив земли, они выдали нам заключение о том, что это не пастбища, а прочие земли. Сделали корректировку и отдали на утверждение в правительство, - говорит Валентина Постовая.

Ответ пришлось ждать долго.

- Трижды я писала президенту и правительству. В конце концов в правительстве поручили Министерству сельского хозяйства провести встречу с заведующими профильных отделов. По итогу было решено пересмотреть вопрос выдачи правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на наш объект. Отправили в Госрегистр на утверждение. Но в Аламудунском госрегистре нам отказали, сославшись на то, что они не могут самовольно изменять статус земли, это уголовно наказуемое дело. Наши документы вернули в Минсельхоз, что с ними теперь делать там не знают. Все упирается в утверждение правительства, а оно создает новое Госагенство, которое вроде должно решать эти вопросы, но не решает. Люди находятся в подвешенном состоянии, мы прошли "семь кругов ада" и вернулись туда откуда начали, - возмущается Валентина Ивановна.

Женщина отмечает, что занимается защитой интересов простых фермеров с 1993 года, ведь "специалистов по земельным вопросам как таковых нет, этим и пользуются отдельные чиновники". Люди не знают куда обращаться, годами обивают пороги госучреждений, а в итоге все равно могут потерять несколько десятков соток своего же земельного участка.

Не лучше складывается ситуация по приватизации земель в аграрном секторе. Но об этом в следующем материале.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381552
Теги:
ГРС, Минсельхоз, закон, земельный участок, правительство, приватизация, трансформация земель, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  