Парк здоровья вместо парка любви. Мэрия ждет идей от горожан

Каким вы видите новый городской парк здоровья? С таким вопросом мэрия Бишкека обращается к гражданам.

- Дорогие горожане, архитекторы, дизайнеры, урбанисты! 13 сентября в 11 часов дня приглашаем вас на общественные обсуждения предпроектной концепции благоустройства нового парка здоровья на территории старого парка любви. Не оставайтесь в стороне, нам важно каждое мнение. Поделившись своими идеями, вы внесете большой вклад в улучшение зон отдыха города Бишкек, - говорится в сообщении.

Общественные обсуждения пройдут по адресу: пр. Ч. Айтматова 90/2, ориентировочно напротив школы Oxford.

Сотрудники муниципалитета столицы будут встречать участников обсуждений у входа в парк.