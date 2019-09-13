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Парк здоровья вместо парка любви. Мэрия ждет идей от горожан

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- Оксана Гут
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Каким вы видите новый городской парк здоровья? С таким вопросом мэрия Бишкека обращается к гражданам.

- Дорогие горожане, архитекторы, дизайнеры, урбанисты! 13 сентября в 11 часов дня приглашаем вас на общественные обсуждения предпроектной концепции благоустройства нового парка здоровья на территории старого парка любви. Не оставайтесь в стороне, нам важно каждое мнение. Поделившись своими идеями, вы внесете большой вклад в улучшение зон отдыха города Бишкек, - говорится в сообщении.

Общественные обсуждения пройдут по адресу: пр. Ч. Айтматова 90/2, ориентировочно напротив школы Oxford.

Сотрудники муниципалитета столицы будут встречать участников обсуждений у входа в парк.


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URL: https://www.vb.kg/381557
Теги:
мэрия, парк, Бишкек, Кыргызстан
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