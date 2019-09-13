ЕБРР инвестировал в экономику Кыргызстана в общем почти $730 млн

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с делегацией членов Совета директоров Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

В ходе встречи глава правительства тепло поприветствовал членов Совета директоров ЕБРР и выразил благодарность за поддержку инфраструктурных проектов, реформ и бизнеса в Кыргызстане, отметив важную роль банка в социальном и экономическом развитии страны.

По его словам, с начала своей деятельности Европейский Банк Реконструкции и Развития инвестировал в страну почти 730 миллионов долларов США в разных секторах экономики. Текущий портфель проектов на данный момент составляет 184 миллионов евро, активных портфельных проектов 71. Из них, в энергетический сектор 5%, в финансовые институты 24% и в промышленность, торговлю и агросектор 18%. При этом доля частного сектора составляет почти 53%.

Премьер-министр особо подчеркнул, что наиболее приоритетными сферами сотрудничества между правительством и международными партнерами по развитию на сегодняшний день являются проекты, направленные на развитие регионов, обеспечение доступа населения к чистой питьевой воде, развитию ирригации - ввод новых орошаемых земель, реализации программ цифровой трансформации, улучшение бизнес-среды.

Он напомнил, что указом президента Кыргызской Республики 2019 год объявлен годом цифровизации и развития регионов, приняты Национальная стратегия развития КР на 2018-2040 годы и программа правительства "Единство. Доверие. Созидание" на 2018-2022 годы.

Абылгазиев поблагодарил членов Совета директоров ЕБРР за принятие стратегии для Кыргызской Республики на 2019-2924 годы, в рамках которой будет осуществляться сотрудничество. Основные стратегические направления стратегии гармонизированы с приоритетами программы правительства КР и Национальной стратегии развития КР 2040.

Премьер-министр также выразил признательность за оказываемое содействие по улучшению бизнес климата, направляемые усилия по поддержке бизнес среды, в частности за поддержку в создании института защиты предпринимательства Бизнес-омбудсмена. Он выразил надежду, что данный институт позволит усилить механизмы зашиты предпринимателей и улучшить бизнес-климат в Кыргызской Республике. Отметив значительный прогресс по продвижению данного проекта, глава правительства подчеркнул, что создание такого института, который возглавил гражданин Великобритании, стало важным событием для отечественного бизнеса.

Мухаммедкалый Абылгазиев также отметил, что Кыргызская Республика развивает направление государственно-частного партнерства, и проинформировал, что в стране принята новая редакция закона "О государственно-частном партнерстве", создано Государственное учреждение "Центр государственно-частного партнерства" при Министерстве экономики КР. Основной задачей Центра ГЧП будет являться квалифицированная подготовка, организация и сопровождение проектов ГЧП и содействие министерствам, ведомствам и муниципальным органам по совершенствованию инструментов ГЧП.

На сегодняшний день в Кыргызской Республике на стадии активной реализации находятся 23 проектов ГЧП в различных секторах экономики, в таких как здравоохранение, городская инфраструктура, спорт и туризм, транспорт, образование, таможенная логистика и культура. Из 23 проектов на стадии реализации находятся 3 проекта, на стадии подготовки - 12, на стадии инициирования - 7 проектов и на стадии начала отбора частного партнера - 1 проект.

Премьер-министр выразил надежду, что ЕБРР примет активное участие в развитии ГЧП в стране и в реализации проектов по этому направлению.

Далее в ходе встречи были обсуждены различные вопросы, касающиеся основных направлений деятельности правительства и приоритетов дальнейшего сотрудничества по широкому кругу вопросов. Был высказан ряд предложений по активизации дальнейшего взаимодействия.

Члены Совета директоров отметили, что у ЕБРР есть очень амбициозные планы - стороны намерены подписать 5 совместных проектов по водоснабжению на €28млн, включая €16млн грантовых средств на реализацию проектов в городах Джалал-Абад, Мырзаки-Куршаб, Кербен, Нарын и Исфана.

Премьер-министр поблагодарил делегацию за визит в Кыргызскую Республику, пожелал успехов и выразил уверенность, что данная встреча послужит дополнительным импульсом для дальнейшего эффективного взаимодействия между Кыргызской Республикой и ЕБРР.