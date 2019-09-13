В Москве открылась выставка "Молодые художники стран СНГ" (фото)

Открытием традиционной выставки "Молодые художники стран СНГ" завершился в Москве ХI Симпозиум студентов творческих вузов стран Содружества по скульптуре. Он проходил в августе-сентябре текущего года на базе на базе Московского государственного музея "Дом Бурганова", созданного на основе мастерской известного советского и российского скульптора, народного художника РФ Александра Бурганова.

Участие в симпозиуме приняли молодые скульпторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, от Кыргызстана – аспирант Национальной Академии художеств имени Тургунбая Садыкова Нурболот Аятов.

Организатором симпозиума вместе с "Домом Бурганова" выступили Международный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ, Департамент культуры Москвы, Российская академии художеств (РАХ) и Московская художественно-промышленная академия имени Михаила Строганова, ее кафедра Монументально-декоративной скульптуры под руководством доктора искусствоведения, академика РАХ, профессора Марии Бургановой.

"Этот проект направлен на развитие образовательных и культурных связей творческой молодежи стран СНГ, на развитие диалога между творческими вузами, на расширение информационного пространства в области культуры, на укрепление позиций русского языка как языка общения для представителей культуры и искусства стран СНГ, - отметили в руководстве "Дома Бурганова". - В рамках проекта созданы все условия для обмена опытом, для профессионального роста молодых художников. Важной составляющей программы стало и знакомство их с культурной жизнью Москвы, что, безусловно, способствует формированию уважения к культуре и к нашей стране в целом. В непростых условиях сегодняшних реалий очень важно, чтобы именно молодое поколение стран постсоветского пространства имело реальное представление о жизни друг друга, вырабатывало культуру общения".

Перед участниками симпозиума выступили известные художники, искусствоведы, академики РАХ. Созданные их молодыми коллегами в период симпозиума работы - портреты, скульптурные композиции, графика - теперь представлены на выставке "Молодые художники стран СНГ", которая будет работать до 15 октября. И, кроме того, включены в специальный каталог, традиционно издаваемый по итогам симпозиума и рассылаемый в страны-участницы.