Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Москве открылась выставка "Молодые художники стран СНГ" (фото)

47  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Открытием традиционной выставки "Молодые художники стран СНГ" завершился в Москве ХI Симпозиум студентов творческих вузов стран Содружества по скульптуре. Он проходил в августе-сентябре текущего года на базе на базе Московского государственного музея "Дом Бурганова", созданного на основе мастерской известного советского и российского скульптора, народного художника РФ Александра Бурганова.

Участие в симпозиуме приняли молодые скульпторы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, от Кыргызстана – аспирант Национальной Академии художеств имени Тургунбая Садыкова Нурболот Аятов.

Организатором симпозиума вместе с "Домом Бурганова" выступили Международный фонд гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ, Департамент культуры Москвы, Российская академии художеств (РАХ) и Московская художественно-промышленная академия имени Михаила Строганова, ее кафедра Монументально-декоративной скульптуры под руководством доктора искусствоведения, академика РАХ, профессора Марии Бургановой.

"Этот проект направлен на развитие образовательных и культурных связей творческой молодежи стран СНГ, на развитие диалога между творческими вузами, на расширение информационного пространства в области культуры, на укрепление позиций русского языка как языка общения для представителей культуры и искусства стран СНГ, - отметили в руководстве "Дома Бурганова". - В рамках проекта созданы все условия для обмена опытом, для профессионального роста молодых художников. Важной составляющей программы стало и знакомство их с культурной жизнью Москвы, что, безусловно, способствует формированию уважения к культуре и к нашей стране в целом. В непростых условиях сегодняшних реалий очень важно, чтобы именно молодое поколение стран постсоветского пространства имело реальное представление о жизни друг друга, вырабатывало культуру общения".

Перед участниками симпозиума выступили известные художники, искусствоведы, академики РАХ. Созданные их молодыми коллегами в период симпозиума работы - портреты, скульптурные композиции, графика - теперь представлены на выставке "Молодые художники стран СНГ", которая будет работать до 15 октября. И, кроме того, включены в специальный каталог, традиционно издаваемый по итогам симпозиума и рассылаемый в страны-участницы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381563
Теги:
выставка, Россия, художник, Москва, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  