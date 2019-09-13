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В школах уже предлагают приобрести электронные проездные для школьников

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- Екатерина Улитина
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В бишкекских школах уже предлагают купить школьные электронные проездные на общественный транспорт. С 20 сентября расплачиваться за проезд в автобусах и троллейбусах можно будет специальной картой.

Школьный проездной запустят в октябре-ноябре этого года. В маршрутках система электронного билетирования заработает с февраля.

Надо отметить, что поездки с проездным билетом будут стоить дешевле по сравнению с оплатой за каждую поездку. Стоимость школьного проездного составит - 175 сомов.

Электронная карточка школьника будет именной, ее стоимость составит 50 сомов. Карточку нужно покупать лишь один раз и ее можно использовать в течение всего срока обучения ребенка в школе. В случае повреждения или потери, карту можно заблокировать, после чего оформить за ту же плату в 50 сомов новую карту и привязать ее к текущему счету. Для удобства пользователей, пополнение счета производится через терминал Pay24.

Мэрия Бишкека просит родителей отнестись с пониманием во время сбора персональных данных о ребенке. Информация будет хранится в банке данных школы.

Для получения карты для ребенка необходимо:

1.    Сфотографировать (цифровое фото 3*4 на смартфон, фотоаппарат) ребенка на белом фоне, чтобы были четко видны черты лица.

2.    Сохранить фото с именем файла в формате: ФИО+дата рождения+номер школы.

НАПРИМЕР: Асанов Асан Асанович 30.11.2005 школа 2_365.jpg

3.    Сдать файл в администрацию школы.

4.    Подписать соглашение на предоставление персональных данных.

5.    Данные о ребенке будут сохранены в банке данных школы.

В мэрии отмечают, что для бишкекчан, пользующихся льготами при проезде в общественном транспорте (дети до 7 лет, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья и почтальоны) сохраняется бесплатный проезд. будут пользоваться в муниципальном транспорте именными электронными платежными карточками, которые социальные службы оформят для льготников бесплатно.


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URL: https://www.vb.kg/381566
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, общественный транспорт
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