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Что Курсан Асанов и Равшан Жээнбеков рассказали Госкомиссии по Кой-Ташу?

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- Оксана Гут
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Члены Госкомиссии по изучению событий 7-8 августа в селе Кой-Таш заслушали информацию экс-заместителя министра внутренних дел КР Курсана Асанова и общественного деятеля Равшана Жээнбекова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В ходе заседания они рассказали о том, как развивались события в селе Кой-Таш 7-8 августа, о своем непосредственном участии, а также ответили на вопросы членов Госкомиссии.

Депутат Жогорку Кенеша КР Асель Кодуранова не смогла принять участие во встрече по личным причинам.

Необходимо отметить, что распоряжением премьер-министра в состав Госкомиссии по изучению событий в селе Кой-Таш включены два новых участника: общественные деятели Клара Сооронкулова и Жаркынбек Касымбеков.

В состав Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, входят депутаты Жогорку Кенеша Алмазбек Баатырбеков, Жаныбек Бакчиев, общественные деятели Исмаил Исаков, Алишер Мамасалиев, Артур Медетбеков, заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Азамат Араев.


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URL: https://www.vb.kg/381567
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Курсан Асанов, Равшан Жээнбеков, массовые беспорядки, правительство, Кыргызстан, расследование
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Комментарии
Полот
13.09.2019, 13:14

Интересно какую комедию они будут устраивать и будут лгать чтобы избежать ответственности. Курсан про пакет, а Равшан про захват спецназовцев. 

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Самат
13.09.2019, 13:37

Генерал хватит вести за нос общественность! Покажите содержимое пакета

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