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Лунара Мамытова: Я хорошо знаю проблемы образования

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- Екатерина Улитина
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Экс-замминистра социального развития Лунара Мамытова прокомментировала свой пост в социальной сети Твиттер об учительнице, которая получает 6 тысяч сомов в день. Стоит отметить, данный пост вызвал неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Если часть кыргызстанцев раскритиковала ее за эту публикацию, то некоторые, наоборот, поддержали ее в том, что она открыто высказала проблему в системе образования.

В комментарии VB.KG Лунара Мамытова отметила, что журналисты неправильно интерпретировали, более того исказили написанный ею пост, выдав слова родителя за слова экс-замминистра. По ее словам, доходы учителей она "не подсчитывала и тем более не давала личную оценку по ним".

- Нужно обсуждать не людей, а проблему. А проблема, действительно, серьезная. Все знают какая зарплата у учителей. Я сама хорошо знаю проблемы образования: моя мама учитель и я тоже какое-то время проработала в школе. Но есть сторона, о которой мне рассказали родители. Группы продленного дня работают не в каждой школе республики и продлёнка проводится с согласия обеих сторон: учителя и родителя, то есть между ними есть договоренность. Но родителей беспокоит то, что есть некая манипуляция со стороны учителя. Тот ребёнок, который посещает продленку, получает хорошие оценки, а те дети, родители которых не могут себе позволить продленку, получают низкие оценки. Потому что, и то и другое преподаёт один и тот же учитель. При этом родители говорят, что им не просто предлагают дополнительные услуги, а буквально вынуждают добровольно записываться. Такие случаи действительно есть, просто родители не хотят писать заявления в Министерство образования, чтобы не усугубить ситуацию, - говорит Лунара Мамытова.

Она отмечает, что деятельность продленок практически не отслеживается, а в каждой школе установлены разные расценки и правила.

- В одной школе продленка стоит 50 сомов, в другой 100, а в третьей вообще 700.- заключила Мамытова.

Напомним, накануне Лунара Мамытова в Твиттере написала, что ей стало известно об учителе начальных классов, которая получает за проведение уроков в продленке 6 тысяч сомов в день.


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URL: https://www.vb.kg/381571
Теги:
зарплата, социальные сети, Лунара Мамытова, Кыргызстан, учителя
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