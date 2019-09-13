Дожди, снег, местами заморозки. МЧС распространило штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение! В горных районах снег, местами ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

15-16 сентября на большей части территории Кыргызстана временами дожди, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с усилением до 15-20 м/с. Ожидается понижение температуры воздуха.

17 сентября ночью в зоне земледелия Иссык-Кульской, Нарынской областей местами ожидаются заморозки до 0…-2°.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Водителям, планирующих проезд через горные автодороги Кыргызстана, например такие, как автодорога Бишкек-Ош, МЧС КР рекомендует соблюдать следующие правила:

- обращать внимание на прогноз погоды Агентства Гидрометеорологии при МЧС КР;

- соблюдать дистанцию 500 метров между транспортными средствами при проезде горных автодорог;

- приведение автомашин в зимнюю эксплуатацию (например, наличие зимних шин и др.)

- наличие аптечки, цепей, лопатки.

При чрезвычайных ситуациях звоните в службу 112, звонок бесплатный.