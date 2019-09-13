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Бывшие сотрудники МВД заступились за Кашкара Джунушалиева

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- Бакыт Стамов
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В редакцию VB.KG обратилась группа бывших сотрудников МВД, чтобы высказать свое мнение на счет главы МВД Кашкара Джунушалиева.

От имени ветеранов милиции выступил полковник в запасе Эмиль Базаркулов. По его словам, нынешний министр внутренних дел профессионал своего дела, который прошел все ступени службы в милиции.

- Кашкара Джунушалиева знаю, как честного работника. Среди сотрудников МВД есть плохие и хорошие, как белое и черное. Он опытный сотрудник и знает свою работу очень хорошо. Лично с ним мне не приходилось работать, но многие наши коллеги говорят о нем только положительное. Такого сотрудника еще поискать надо, - сказал Базаркулов.

Также полковник милиции прокомментировал предложение депутата Дастана Бекешова, что руководящую должность в МВД должен занять гражданский человек.

- Беда в том, что чаще всего у нас на руководящие должности ставят таких гражданских лиц, которые не имеют ни малейшего опыта в работе милиции. Они абсолютно не разбираются в оперативной обстановке. Да что там говорить, когда даже элементарно не знают, сколько в городе находятся РОВД. Были даже такие "сотрудники", которые не могли назвать фамилию своего начальника в районном отделении. Кашкар Джунушалиев очень добросовестный сотрудник. Сами милиционеры хорошо знают про всех своих коллег, особенно, когда тот или иной замешан в коррупционных делах. Так вот про Джунушалиева никогда таких разговоров не было. Он профессионал своего дела и это самое главное. Даже не знаю, кто сейчас может заменить его, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/381575
Теги:
ветераны, назначение, Кыргызстан, МВД, Кашкар Джунушалиев
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