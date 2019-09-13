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В КР появится возможность проведения операции пересадки костного мозга

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- Оксана Гут
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Сегодня, 13 сентября, в Национальном центре охраны материнства и детства прошла церемония закладки капсулы строительства двух новых корпусов: клинико-диагностического блока и отделения гематологии с трансплантацией органов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Мероприятие прошло с участием первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, министра здравоохранения КР Космосбека Чолпонбаева, председателя благотворительного фонда ОО "Центр Ас-Сафа" Мухаммада Аль-Шайя и коллектива НЦОМиД.

- По завершении строительства клинико-диагностическое отделение будет располагаться отдельным корпусом, что создаст необходимые условия для повышения качества медицинской помощи. А с построением отделения гематологии и трансплантации органов с современным оборудованием, впервые появится возможность проведения операции пересадки костного мозга в нашей стране. Мы очень признательны и благодарны спонсорам за безвозмездную помощь детям и матерям, - отметил Кубатбек Боронов.

Строительство консультативно-диагностического отделения отдельным блоком с общей площадью 1 880 м2 в три уровня с мебелью, немедицинским инвентарем и необходимым медицинским оборудованием создаст благоприятные условия для оказания специализированной помощи детям.

Ежегодно в консультативно-диагностическом отделении НЦОМиД получают квалифицированную медицинскую помощь около 102 тысяч детей, а также ежедневно консультируются до 1 тысячи детей. С завершением этого строительства планируется увеличение консультируемых пациентов в 2,5-3 раза, то есть до 300 тысяч детей в год, за счет увеличения площади отделения, специалистов и оснащения.

В новом здании отделения гематологии с трансплантацией органов с общей площадью 1620 м2, предусмотрены два операционных блока, реанимационное отделение и палаты интенсивной терапии. На сегодняшний день в отделении гематологии НЦОМиД ежегодно более 1 тысячи детей получают стационарное лечение. По завершении строительства гематологического блока увеличится количество пролеченных стационарных больных до 1,5 тысяч детей и амбулаторно-диагностических пациентов до 3 тысяч в год.

Общая сумма строительства двух новых корпусов составляет около 198 млн 800 тыс. сом. После завершения строительства и введения в эксплуатацию новых зданий, которое ожидается в 2020 году, оба корпуса будут переданы на баланс НЦОМиД на безвозмездной основе.


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URL: https://www.vb.kg/381576
Теги:
грант, дети, инвестиции, строительство, Кыргызстан, больница, Космосбек Чолпонбаев, Кубатбек Боронов, Минздрав
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