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В селе Тосор сель полностью разрушил дорогу. Власти бездействуют (видео)

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- Оксана Гут
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8 августа в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области на 10 км дороги Тосор-Арчалы сошел сель. Селевые потоки полностью разрушили сельскую дорогу. Добраться до села Тосор на машине или выехать из него было практически невозможно. Об этом VB.KG сообщили местные жители.

Они отметили, что устранять последствия селя никто не торопится. Раньше этот участок был в ведении дорожно-эксплуатационного предприятия №33 Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР.

Жители собственными силами разровняли часть дороги. Так, что по ней может проехать одновременно лишь одна машина. Но существует опасность, что автотранспорт может провалится в образовавшиеся от селя ямы.


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URL: https://www.vb.kg/381578
Теги:
дороги, Иссык-Кульская область, сель, Кыргызстан, ремонт дорог, Минтранском, МЧС
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