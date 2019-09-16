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Генпрокуратура перечислила в бюджет более 17 млн "коррупционных" денег

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- Оксана Гут
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Генеральная прокуратура Кыргызской Республики произвела очередное перечисление денежных средств на Единый депозитный счет в сумме 17 млн 182 тысячи 970 сомов 74 тыйына. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Напомним, счет был создан для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях.

Общая сумма перечисленных денежных средств на Единый депозитный счет с момента его открытия в системе казначейства составляет 536 млн 445 тысяч 462 сом 01 тыйын.


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URL: https://www.vb.kg/381585
Теги:
бюджет, коррупция, преступление, Кыргызстан, деньги, Генеральная прокуратура
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