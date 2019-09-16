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Строительство тротуара на улице Тыналиева завершится через две недели

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- Оксана Гут
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Строительство тротуара на улице Тыналиева завершается. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- Дорогие горожане, в особенности жители микрорайона Джал! Извините за задержку, мы завершаем обустройство тротуара на восточной стороне улицы Тыналиева между улицами им. А. Масалиева и И. Ахунбаева, - отмечается в сообщении.

Уже полностью завершены самые трудоемкие и затратные по времени земляные работы и послойное уплотнение грунта. По всей длине тротуара установлены бордюры, сейчас прокладывается брусчатка. На сегодняшний день тротуар готов на 80%.

Подрядчики – компания "Сагын Б" обещают завершить строительные работы через две недели.

В муниципалитете напоминают, что строительство улицы Тыналиева проводилось в рамках реализации 1 фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети". Однако тротуар с одной стороны улицы не удалось построить из-за затянувшейся реконструкции на этом участке магистральной теплосети, поэтому был проведен дополнительный конкурс.

Также в мэрии сообщают, что по инициативе мэра столицы Азиза Суракматова МП "Бишкекасфальтсервис" проложит велосипедную дорожку на улице Тыналиева, которая соединит Южную магистраль с улицей Ахунбаева.


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URL: https://www.vb.kg/381586
Теги:
велоспорт, дороги, строительство, Бишкек, Кыргызстан, тротуар, мэрия
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