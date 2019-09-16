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Конфликт на границе. Кыргызстан может потерять свою территорию

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- Екатерина Улитина
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Что происходит на границе с Таджикистаном и почему сегодня, возможно, решается судьба Кыргызстана, VB.KG рассказал экс-губернатор Баткенской области Мамат Айбалаев.

По его мнению, если сейчас власти Кыргызстана уступят в переговорах с Таджикистаном, через несколько лет внушительная часть Баткенской области, где находится город Сюлюкта, села Булак-Баши, Кулунду и другие, может стать кыргызским эксклавом на территории Таджикистана, отрезанным от основной территории страны.

- Вполне вероятно, что в будущем Таджикистан будет претендовать на эти земли и они станут считаться спорными, - уверен Мамат Айбалаев.

По его словам, в истории Кыргызстана такое происходит не в первый раз.

- Сейчас события происходят в местности Жака Орук - это спорный участок границы. Но спорным он был не всегда. В советское время все знали, что эта земля принадлежит Кыргызстану. А потом вдоль дороги, которая соединяет Баткен и Лейлекский район стали появляться дома таджикистанцев. Если посмотрите на карту, то увидите, что дорога проходит вдоль устья реки, так вот, теперь оно застроено таджикистанскими поселениями, а земля считается спорной. Дело усугубил договор об аренде, который подписал Адахан Мадумаров в 2009 году. Он отдал Таджикистану землю Кыргызстана в аренду на 49 лет, - рассказал Мамат Айбалиев.

По его словам, сейчас Таджикистан вновь начинает строительство домов, именно это заставило кыргызстанцев выйти на улицу и попытаться остановить строительство.

- Таджикистан по сути нарушат договоренности. Территория считается спорной и пока не закончится процесс делимитации и демаркации ни одна из сторон не может вести на этой земле никаких работ. Если сейчас этот участок застроят, часть Баткенской области окажется отрезанной от основной территории и станет таким же спорным участком, - продолжил Айбалиев.

Он уверен, что ситуация сложившаяся сейчас должна стать основной на повестке дня не только у правительства, но и у депутатов.

- Должна быть создана рабочая группа, которая изучит ситуацию и все имеющиеся документы. Например, документ подписанный Адаханом Мадумаровым не может быть использован как международный договор, он не дает юридического права Таджикистану, - уверен экс-губернатор Баткенской области.

Отметим, в субботу, 14 сентября примерно в 10.30 минут в местности "футбольное поле" близ населенного пункта Максат на неописанном участке границы граждане Таджикистана начали строительные работы. В этот же день после обеда в местности Жака-Орук на неописанном участке границы 10 автомашин, принадлежащих гражданам Таджикистана, привезли и высыпали на условной границе щебень, разровняли участок, подготовив его к строительству.

В воскресенье, в Баткенскую область вылетел начальник Главного штаба - первый заместитель председателя  Государственной пограничной службы полковник Абдикарим Алимбаев.

Конфликты в местности "футбольное поле" происходят не в первый раз. В 2018 году перепалка местных жителей Таджикистана и Кыргызстана переросла в драку. Конфликт возник после того, как граждане соседней страны почистили территорию и устроили там стихийную торговлю овощами и фруктами. Урегулировать ситуацию помогли подоспевшие пограничники Кыргызстана, они задержали нескольких пограничников соседней республики и передали их властям Таджикистана.

Для справки: Кыргызстан и Таджикистан имеют общую границу протяженностью 970,8 км. Несогласованными остается 451 км. Это более 70 спорных участков, в основном - населенные пункты на равнинах.


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URL: https://www.vb.kg/381587
Теги:
Адахан Мадумаров, граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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