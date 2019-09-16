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Депутаты лоббируют переход санаториев в частные руки?

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- Виктория Гунгер
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Если предлагаемый депутатами законопроект "О профсоюзах" будет принят, многочисленная недвижимость в виде санаториев и курортов может быть потеряна для простых граждан, а глава профсоюзов превратится в вечного хана. Об этом на пресс-конференции заявил председатель профсоюза работников лесных отраслей Кыргыстана Канатбек Осмонов.

По его словам, данный проект закона был вынесен на обсуждение в апреле нынешнего года.

- Несмотря на многочисленные нарушения, которые отмечают международные организации и эксперты по труду, он уже прошел первое чтение. И это при том, что КР ратифицировал множество конвенций по труду,- отметил Осмонов.

Среди основных недоработок – исключение фразы "экономические".

- Но это в корне неверно. Так как речь о зарплатах, индексировании и взносах. Также неправомочно, что пенсионеры и студенты не могут быть членами профсоюзов. Так как они защищают интересы всех групп. Но самое главное, в последствии имущество Федерации профсоюзов в последствии попросту уйдет в частные руки и простой народ не сможет поехать в санатории и пансионаты, - подчеркнул Осмонов.

Примечательно, что среди инициаторов закона депутат Гулкан Молдалиева, которая доводится супругой нынешнего главы ФПК.


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URL: https://www.vb.kg/381590
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