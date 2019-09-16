В Бишкеке с 17 по 19 сентября не будет газа

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в Бишкеке и Сокулуке. Об этом сообщает пресс-служба ОсОО "Газпром Кыргызстан".
Ремонтные работы будут проводиться в следующих районах:
- 16 сентября в селе Сокулук по улице Кирова;
- с 17 по 19 сентября в городе Бишкек в районе, ограниченном отрезками улиц:
Дэн Сяопина, Казакова, Арзамасская, Сельсоветская.
Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.