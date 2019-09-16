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МИДы стран СНГ согласовали позиции перед началом Генассамблеи ООН

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- Евгений Денисенко
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В Москве состоялись межмидовские консультации государств СНГ по вопросам повестки дня очередной, 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается 17 сентября в Нью-Йорке.

Во встрече, которая прошла под председательством России, приняли участие представители внешнеполитических ведомств и посольств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также Азербайджана (в качестве наблюдателя) и Исполнительного комитета СНГ.

Основное внимание, по информации МИД РФ, было уделено координации позиций этих стран на площадке ООН, их приоритетам и инициативам в ходе предстоящей сессии Генассамблеи. В том числе, в области устойчивого развития на период до 2030 года, взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН ограниченного состава. Обсуждались и другие проблемы, затрагивающие интересы государств-партнеров.

Подчеркнута важность дальнейшего наращивания их взаимодействия государств в Организации Объединенных Наций. Состоявшиеся консультации, как заявлено, носили конструктивный характер и получились весьма полезными. Принято решение продолжать практику подобной "сверки часов" в будущем.


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URL: https://www.vb.kg/381594
Теги:
МИД, ООН, СНГ, Москва, Кыргызстан
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