Где же вы теперь, члены Временного правительства?

Временное правительство до назначения на пост президента переходного периода возглавляла Роза Отунбаева. Сейчас она занимается общественной деятельностью. С января 2011 года возглавляет Международный общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой", основной целью которого является реализация программ и проектов развития Кыргызстана.

Алмазбеку Атамбаеву во Временном правительстве досталась должность первого заместителя, курирующего экономический блок. Будучи президентом Кыргызстана, он окончательно разорвал связи с теми, кто делал апрельскую революцию. Сейчас Атамбаев в СИЗО ГКНБ.

Министром финансов ВП был Темир Сариев. В октябре 2010 года его партия "Ак–Шумкар" участвовала на парламентских выборах, но набрала менее трех процентов голосов и не смогла пройти в Жогорку Кенеш. В мае 2015 года его назначили премьер–министром Кыргызстана, а спустя год Темир Сариев подал в отставку из–за скандала, связанного с тендером по реконструкции трассы Балыкчы - Корумду. В 2017 году Темир Сариев попытал счастья на президентских выборах, но опять не набрал и трех процентов голосов.

"Бульдозер революции" Азимбек Бекназаров во Временном правительстве отвечал за органы прокуратуры и финансовой полиции. Сейчас считается представителем несистемной оппозиции. Чем конкретно занимается, непонятно, однако постоянно присутствует в информационном поле, раздавая СМИ интервью и комментарии.

Генерал–лейтенант Кенешбек Дуйшебаев во Временном правительстве возглавлял ГКНБ. В общественной и политической жизни участвует неактивно. Вместе с Ахматбеком Келдибековым, Азимбеком Бекназаровым подавал в суд на Алмазбека Атамбаева за то, что тот своими высказываниями в интервью на телеканале "Апрель" оскорбил его честь и достоинство.

Руководитель аппарата Временного правительства Эмильбек Каптагаев после апрельской революции был губернатором Иссык–Кульской области. С его подачи вырубили известную аллею Рапопорта ради расширения трассы. В настоящее время Эмильбек Каптагаев не занимает политических должностей, зато активно высказывается в поддержку Садыра Жапарова, которого в 2018 году признали виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники самого же Каптагаева.

Омурбек Текебаев, напомним, во Временном правительстве отвечал за конституционную реформу. После и пострадал от своих же идей. В 2014 году он предложил ввести в Уголовный кодекс статью "Коррупция". Спустя три года, его осудили именно по ней.

Министр по чрезвычайным ситуациям Временного правительства Дуйшенкул Чотонов был осужден по той же статье. После апрельской революции он работал чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Корее и во Вьетнаме.

Фигурантом этого же дела являлся бывший временщик и глава ФУГИ Шералы Абдылдаев. Его объявили в розыск.

Аида Салянова в 2010–м была министром юстиции. По карьерной лестнице она поднялась до генерального прокурора, была депутатом Жогорку Кенеша. Ее осудили на пять лет тюрьмы с отсрочкой до достижения ее ребенком 14–летнего возраста. Судимость она получила за незаконное возобновление адвокатской лицензии Алексею Елисееву, находящемуся в розыске после апрельских событий 2010 года. 5 июня Салянову арестовали по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 15 августа ей изменили меру пресечения после того, как она согласилась сотрудничать со следствием.

В 2010 году Осмонбек Артыкбаев возглавлял Министерство энергетики. После руководил ОАО "Кыргызалтын", Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности. В 2013–м вернулся в Минэнерго, когда был заключен злополучный договор с китайской ТВЕА о модернизации ТЭЦ Бишкека. Задержан по обвинению в коррупции в июне 2018 года.

На председателя Верховного суда Кубанычбека Момбекова также возбуждали уголовное дело.

Председатель Счетной палаты Сабырбек Молдокулов проходил свидетелем по делу Алмамбета Шыкмаматова. Он издал приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей. Однако в нарушение требований Закона "О государственных закупках" тендер фактически не провели. Сейчас Сабырбек Молдокулов президент Кыргызской ассоциации страховщиков.

Министр природных ресурсов Дуйшенбек Камчыбеков теперь выступает в качестве эксперта в горнорудной отрасли.

Министр транспорта и коммуникаций Эркин Исаков забросил политику и ушел в бизнес.

Министр труда, занятости и миграции Бодош Мамырова в 2010 году прошла в Жогорку Кенеш, была вице–спикером.

Из всех членов Временного правительства лишь немногим удалось остаться на плаву. Министр культуры Рыскелди Момбеков и министр иностранных дел Руслан Казакбаев ныне депутаты Жогорку Кенеша, председатель Национального банка Данияр Сыдыков - руководитель отдела внешней политики аппарата президента.

Автор: Анвар Ажиев