Цифровизация пришла в кантские больницы и садики

Врачи и педагоги города Кант и сел Ысык-Атинского района в эти дни проходят обучение на курсах компьютерной грамотности. Организованы курсы по инициативе районной государственной администрации.

Компьютер осваивают две группы медиков и одна группа заведующих дошкольными учреждениями, в каждой - по 25 человек.

На занятия приходят люди разного возраста, в том числе и те, кому 60 лет и больше. Научиться чему-то совершенно новому "взрослым" ученикам не просто, но они, как отмечают преподаватели, очень стараются. По окончании пятнадцатичасовых курсов слушателям предстоит сдавать экзамен.

С переходом на цифру без знания компьютера врачам и педагогам никак не обойтись. Учет больных, назначенное ранее лечение, очередь в детский сад, делопроизводство и многое другое отныне делаться будет в электронном виде. Благодаря этому порядка должно быть больше и не нужно будет тратить много времени на писанину.

Занятия проходят в Чуйской областной библиотеке, которая находится, кстати, в Канте, а проводят их работники этого учреждения. Удивляться тут нечему – здешние специалисты давно уже стали компьютерными асами.

Из обычного хранилища знаний, как еще называют библиотеки, данная организация много лет назад превратилась в универсальную площадку для проведения различных мероприятий. Здесь часто проходят конференции, круглые столы, встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы. Кроме этого, ведется работа по другим направлениям, реализуется множество проектов.

В то же время областная библиотека – это и учебный центр, где готовят секретарей-референтов, повышают свою квалификацию бухгалтера и другие специалисты. Ежегодно в библиотеке проходят обучение не менее полусотни человек, которых направляет сюда местный центр занятости.

Как обычно, в сентябре заработали языковые курсы – в библиотеке преподают кыргызский, русский и английский. Язык Шекспира – самый востребованный, от желающих заговорить по-английски нет отбоя. Для 150 учащихся младших классов и группы лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение бесплатное, еще 200 человек (среди них, помимо школьников и студентов, немало и взрослых) занимаются на платной основе.

В Чуйской областной библиотеке, куда многие стремятся попасть, жизнь кипит, потому что она хорошо технически оснащена и здесь работают приветливые, знающие свое дело специалисты, настоящие профессионалы.

Кстати, как сказала директор Чуйской областной библиотеки Тамила Каджиева, врачей и заведующих садиками компьютерной грамотности они обучают на безвозмездной основе. После них также бесплатно будут учиться на курсах и директора местных школ.