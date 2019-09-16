Реформа в МВД: Старая притча на новый лад

Премьер–министр Мухаммедкалый Абылгазиев на совещании с руководителями силовых структур поручил Министерству внутренних дел в срочном порядке принять комплекс организационных и кадровых нововведений, очистив свои ряды от недобросовестных сотрудников. Подобные поручения власть дает МВД на протяжении многих лет. Эффект пока минимален.

Уволить нельзя оставить

Причиной очередного "реформ–совещания" в правительстве явно стали три недавних резонансных случая. 27 августа в дежурную часть ОВД Ак–Суйского района поступило сообщение из Иссык–Кульской областной объединенной больницы об избитом пациенте. 64–летний житель села Орлиного Ак–Суйского района Абазбек Султангалиев заявил врачам, что побои ему нанесли сотрудники милиции. 29 августа потерпевший обратился с заявлением в районную прокуратуру.

Также в августе милиционеры серьезно избили двоих мужчин в 11–м микрорайоне столицы. По словам потерпевших, они поздно вечером курили на балконе. Во двор заехал автомобиль, из которого вышли трое мужчин, как потом оказалось милиционеров. Один из них выбросил мусор во двор. Жильцы сделали замечание. Возникшая словесная перепалка закончилась избиением. Как итог - перелом носа, сотрясение головного мозга, несколько выбитых зубов и множественные гематомы у гражданских лиц.

Еще более резонансным стало участие милиционеров в драке в микрорайоне "Джал". Нападавшие с помощью сотрудников милиции скрылись с места преступления. Причем при поддержке оперуполномоченного СКМ ГУВД Чуйской области Б.К. Сейчас его действия расцениваются как укрывательство преступления и злоупотребление должностным положением. Уволены по данному факту и двое сотрудников ГОМ–2 УВД Ленинского района - следователь А.К. и начальник следственной службы ГОМ–2 УВД Ленинского района Б.А.

Старая притча на новый лад

Многие граждане, к слову сказать, шокированные происходящим, к заявлению премьера об эффективной реформе Министерства внутренних дел отнеслись скептически.

"Если человек тщательно помоется и после этого снова наденет грязные вещи, то чистым не будет. Нужно сначала подготовить новую одежду и затем помыться. То есть пока не изменят систему, ни одна мера не принесет эффекта", - отмечают кыргызстанцы в социальных сетях.

Стоит напомнить, что в Кыргызстане вопрос о реформировании МВД поднимается с регулярным постоянством. Однако большинство реформ ограничивалось сменой вывесок или новым дизайном формы. То есть, по сути, незначительными новшествами. При этом приходящий в ведомство новый руководитель под лозунгом реформирования проводил выгодную ему реорганизацию.

Сейчас отечественные эксперты также скептически настроены в отношении очередного реформирования правоохранительной системы. По словам председателя Общественного совета МВД Ялкуна Даутова, любая реформа в первую очередь должна иметь финансовую составляющую.

- Однако мы почему–то старательно обходим финансовый вопрос, желая провести ее по остаточному принципу. При этом хотим получить такой же эффект, как, например, в Грузии. Вот только для результативной реформы необходимы три компонента. Во–первых, все те же финансы. Во–вторых, важно вывести за штат действующих сотрудников и набрать новых - незапятнанных, отвечающих квалификационным требованиям. Третье - проведение реформ нужно начинать с сотрудников так называемых "наружных служб" МВД - патрульно–постовой, ГУОБДД и полка особого назначения, - говорит Даутов.

Однако анализ представителей ОС МВД показал, что как раз эти службы являются наименее авторитетными в правоохранительной системе и самыми низкооплачиваемыми. Как итог, набор в них опять же происходит по пресловутому остаточному принципу.

Даутов предлагает: участковые инспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних должны получать не 10–12 тысяч сомов в месяц, как сейчас, а хотя бы 30 тысяч. Плюс с перспективой дальнейшего получения квартиры. Тогда у них будет стимул работать и держаться за свои места. Давно пора, например, создать группу, в WhatsApp и включить туда квартальных, активистов района. Это бы позволило оперативно получать информацию обо всех происшествиях и подозрительных субъектах.

Незавидная доля

Участковым приходится стоять в оцеплении, усилении, встречать делегации.

- Эту нагрузку необходимо с них снять. Усугубляет ситуацию ненормированный рабочий день, вынужденность самостоятельно заливать бензин, чтобы ездить на выезды, нехватка автотранспорта. К тому же после введения нормы по регистрации всех нарушений в Едином реестре проступков и преступлений увеличилось количество дел. А вот раскрываемость не выросла. Сейчас на одного следователя приходится 200–300 дел, - сетует Даутов.

Усугубили ситуацию и новые кодексы, внедренные в начале этого года. А все потому, что убрали сроки расследования преступлений.

- Этого категорически делать нельзя. Теперь преступления можно расследовать годами, и следователям никто ничего не сделает, - возмущается Даутов.

В развитых странах в правоохранительных органах работает целый штат психологов. В случае подозрения на эмоциональную неустойчивость или нервный срыв полицейского направляют на беседу с психологом. Люди не видят в этом ничего плохого, напротив, сами обращаются к такому специалисту. Как итог - фактов агрессии со стороны правоохранителей становится гораздо меньше. В Кыргызстане вопрос введения такой практики также поднимается периодически. Но...

- В свете последних фактов, мы будем требовать введения именно такой практики. Психолог может дать время отдохнуть, восстановить равновесие особенно с учетом серьезной нагрузки и тяжести работы. Это нормальная практика. И вообще: тянуть с реформированием на деле, а не на словах уже нельзя, - заключил Даутов.

Авторитетно

- Просто сказать "давайте менять и реформировать МВД" - это одно. Сделать реально - совсем другое. Это огромная система. И изменения придется вносить по каждому структурному подразделению в отдельности. Также надо понять, что под лозунгом реформ мы хотим сделать? Тем более каждая реформа должна подкрепляться материально. Когда получаешь зарплату в 10–12 тысяч сомов в месяц, придерживаться какой–то идеологии достаточно сложно, - говорит корреспонденту VB.KG экс–глава МВД, экс–премьер–министр, экс–вице–президент Феликс Кулов..

Успешность реформ в той же Грузии подпитывалась мощным финансовым подкреплением извне.

- На эти деньги они строили новые здания полиции с прозрачными стенами. А за 500 долларов в месяц на службу пришли люди с образованием, которые дорожат своей должностью. Сейчас идут споры по закону об оперативно–розыскной деятельности. Его хотят поломать. Я лично возмущен позицией рабочей группы теоретиков, которая хочет внести эти поправки. Если мы уберем важные моменты этого закона, то точно скатимся и потеряем механизмы, направленные на раскрытие и предупреждение многих преступлений. Еще одна проблема связана с подбором кадров. Чтобы подготовить профессионального следователя, нужно 5–8 лет. Человека, который закончил недавно вуз, назвать готовым следователем, как и оперативником, точно нельзя. Это искусство. Не каждый может раскрывать преступления. Для профессионализма в этой сфере требуется время. Поэтому такие кадры поменять не просто. И если для людей, регулирующих дорожное движение, конкурс эффективен, то какой конкурс может быть в уголовный розыск, я не пойму. Поэтому для каждой службы должны быть отдельные критерии подбора кадров, - поясняет Кулов.

- В свое время мы в качестве одной из реформ предлагали сделать не общественный совет, а наблюдателей в каждом отделе милиции. Чтобы они не раз в месяц собирались, а ежедневно дежурили, смотрели за работой милиции, особенно когда приводят задержанных. Второй момент - изменение критериев оценки деятельности патрульных служб, уголовного розыска. В первую очередь приоритет должен отдаваться раскрытию уличных преступлений. Сейчас же на происшествие милиция приезжает очень долго. А изменение критериев однозначно решило бы эту проблему. Для профилактики преступлений на опасные места направлялись бы сотрудники наружной службы. И вот это действительно была бы реформа, - подчеркивает Кулов.

Коснулся экс–глава МВД и вопросов недавних резонансных случаев с милиционерами.

- Сотрудники правоохранительных органов должны уметь держать себя в руках. В МВД СССР даже действовал приказ о вежливом обращении с гражданами. Это была идеология. Так как все понимали, что без этого работать нельзя. Это важно и сейчас, особенно с учетом социальной неустойчивости граждан. К слову сказать, неплохо было бы обеспечить сотрудников правоохранительных органов системой видеонаблюдения, чтобы фиксировать негативные выпады граждан. Когда же говорят общие слова о реформировании системы, то я отношусь скептически, - подытожил Феликс Кулов.