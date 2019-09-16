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Айнуру Алтыбаева предлагает каждый год сажать полмиллиона деревьев

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- Екатерина Улитина
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Депутат Айнуру Алтыбаева предложила объявить 15 марта Общенациональным днем посадки леса. Законопроект сегодня, 16 сентября, вынесен на общественное обсуждение.

Айнуру Алтыбаева предлагает ежегодно, 15 марта проводить по всей республике мероприятия по посадке деревьев и озеленению территории. Ответственными за проведения мероприятий будут правительство и местные органы власти.

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйство, в свою очередь, ежегодно к этому дню должно готовить не менее 500 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, чиновники экологического ведомства должны объяснить гражданам как сажать и ухаживать за деревьями.


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URL: https://www.vb.kg/381601
Теги:
Айнуру Алтыбаева, экология, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, вырубка деревьев
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