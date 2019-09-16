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Китайская компания реализует"Безопасный город" в регионах

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- Екатерина Улитина
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Конкурс на реализацию второй фазы проекта "Безопасный город" выиграла китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.

"В соответствии с законодательством о государственных закупках конкурсная комиссия, изучив поданные заявки, а также приложенные документы, с учетом установленных критериев оценки, приняла решение признать победившей конкурсную заявку компании Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd, как отвечающую по существу требованиям конкурсной документации и имеющую наименьшую оцененную стоимость", - говорится в сообщении Госкомитета.

Китайская компания предложила за реализацию проекта 2 млрд. 654 млн 558 тыс. 940 сомов.

Второе место присудили ООО "Безопасность информационных систем" с ценой - 5 млрд 067 млн 794 тыс. 340 сомов.

Заявка АО "Концерн радиостроения "Вега", который занимается реализацией первой фазы проекта, была отклонена, так как компания не предоставила справки об отсутствии задолженности перед Налоговой службой и Социальным фондом.

Напомним, первая фаза проекта "Безопасный город" при реализации "Вега" была запущена в феврале 2019 года в Бишкеке и на некоторых отрезках дорог в Чуйской области. Вторая фаза предполагает запуск проекта во всех областях Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/381603
Теги:
госзакупки, конкурс, Кыргызстан, Безопасный город
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