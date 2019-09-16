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Выборы-2020: Новая партия Жээнбекова и неожиданные альянсы Текебаева

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- Оксана Гут
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Выборы очередного созыва Жогорку Кенеша, как уже становится очевидно, пройдут в срок – осенью 2020 года - на то дана четкая установка президента страны. Повышение избирательного порога с семи до девяти процентов говорит от том, что в парламент пройдет не более четырех крупных партий, имеющих достаточные финансовые ресурсы. По грубым подсчетам экспертов, в Кыргызстане около трех миллионов избирателей, в голосовании фактически участвует половина. Партиям-претендентам придется набрать в среднем 140-150 тысяч голосов, чтобы выйти победителями. Потому участникам политической гонки мало иметь деньги, у каждого желающего стать депутатом должен быть свой электорат.

В связи с чем вопрос с партийными списками сейчас открытый и бурно обсуждаемый. То, что такие политические тяжеловесы, как Омурбек Текебаев и Омурбек Бабанов вновь в "игре" у политологов практически не вызывает сомнения. Как и то, что в парламент пройдут большинство "старых" лиц. Но, по мнению экспертов, стоит ждать и некоторых изменений.

Пациент скорее мертв, чем жив

Участие в парламентских выборах СДПК под большим вопросом. Такого мнения политолог Марат Казакпаев.

- Раскол в партии, выход из нее Асылбека Жээнбекова (экс-спикера ЖК, брата президента страны – ред.), арест Алмазбека Атамбаева подкосили некогда самого сильного претендента на выборах. Считаю, что СДПК может и не быть на этих выборах. Те, кто сегодня рьяно поддерживают бывшего лидера социал-демократов – Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и другие – они точно останутся вне игры. Оставшиеся члены партии к Абдрахманову (глава "СДПК без Атамбаева" - ред.) тоже идти не хотят, - рассуждает Казакпаев.

О минимальных шансах у СДПК говорит и специалист по госуправлению Шерадил Бактыгулов.

- В СДПК все держалось на харизме Атамбаева. Депутаты люди практичные – бизнесмены. Они вкладывают в ту партию, что по их расчетам гарантирует им получение мандатов. СДПК сейчас такой не является, - отметил он

Оба эксперта уверены, что специально к выборам 2020 года будет создано новое политическое объединение, куда и войдут "антиатамбаевские" социал-демократы. А возглавит эту "старую" партию под новой вывеской Асылбек Жээнбеков. Шансы пройти в парламент у такого альянса более чем хорошие, считают политологи.

"Ата Мекен" и Ко

Выборы – все что шахматная партия, переиграть оппонента можно при помощи стратегии и сильных фигур. Итоги выборов в предыдущие пятый и шестой созывы Жогорку Кенеша показали слабые стороны партии "Ата Мекен" - она дважды с трудом преодолевала избирательный порог. Ее "несломленный" лидер Омурбек Текебаев должен выправить ситуацию и найти хорошего финансового спонсора, говорят политологи.

- "Ата Мекен" держалась на личности Текебаева, но за два года его отсутствия в политической жизни, она подрастеряла своих сторонников. Омурбек Текебаев не базарком, который торгует депутатскими мандатами, поэтому ему тоже нужно активно вести переговоры с другими политическими силами, - высказался Шерадил Бактыгулов.

В политике возможно все, и эксперт не исключает, что лидер "Ата Мекена" может объединиться с такими крупными политическими фигурами, как представители фракции СДПК – Исой Омуркуловым и/или Чыныбаем Турсунбековым.

- Основа политического альянса ни сколько доверие, а сколько взаимный интерес, взаимная выгода, - пояснил Бактыгулов.

Не стоит забывать и то, что Текебаев после выхода из тюрьмы под домашний арест высказал некую поддержку беглому экс-мэру Оша Мелису Мырзакматову. Он якобы тоже подвергся политическому преследованию, как лидер "Ата Мекена" и должен быть реабилитирован. У Мырзакматова, напомним, вполне действующая партия "Улуттар Биримдиги", которая может рассматриваться Омурбеком Чиркешовичем в качестве союзника на выборах.

P.S. Шерадил Бактыгулов отметил, что высокий шанс пройти в новый состав парламента у тех партий, где соберутся "сильные кланы". Эксперт подчеркнул важность создания альянсов и по региональному признаку.

- На предвыборную гонку – агитацию, работу с людьми – партии тратят не менее 25 млн долларов. Новым политическим организациям полегче - где-то 17 млн долларов. Финансовая нагрузка, соответственно, распределяться на участников альянса. "Бир Бол", "Кыргызстан", Онугуу-Прогресс" были новыми партиями, но сумели пройти в Жогорку Кенеш нынешнего созыва. Поэтому не так важно название партии, а насколько опытные, влиятельные, денежные ее члены, - заключил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/381604
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Асылбек Жээнбеков, Иса Омуркулов, Мелис Мырзакматов, Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев, Чыныбай Турсунбеков, Ата Мекен, Республика, СДПК, выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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