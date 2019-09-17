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"Справедливая Россия" пожелала Атамбаеву безграничной веры в справедливость

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- Оксана Гут
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Партия "Справедливая Россия" направила поздравление по случаю дня рождения экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает пресс-служба СДПК.

- Мы хорошо помним и ценим Ваш большой личный вклад в развитие стратегического партнерства между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой, укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между нашими народами, - цитируют в пресс-службе "Справедливую Россию".

Как отметили в партии "Справедливая Россия", между ними и Социал-Демократической партией Кыргызстана успешно развивается конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном уважении, доверии и взаимопонимании.

- Мы убеждены, что никакие трудности не могут помешать российским и кыргызским социал-демократам совместно отстаивать принципы свободы, справедливости и солидарности в интересах граждан двух стран, - говорится в поздравлении.

В партии пожелали Алмазбеку Атамбаеву крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и безграничной веры в справедливость.

С поздравлениями выступили и сами члены СДПК. Они заявили, что "несмотря на море лжи и клеветы", которые выплеснули на Атамбаева в последнее время, для соратников по партии он остаетесь примером человека и политика.

- Вы очень много уже сделали для Кыргызстана, и этот ваш вклад со временем получит в народной памяти достойную оценку. Пожалуйста, знайте, что Вы не одиноки, что в Кыргызстане есть люди, которые не дадут растоптать Ваше наследие. Впереди у Вас сложные испытания. Верим, что у Вас хватит сил, чтобы их пережить и добиться восстановления справедливости. В этот день душой мы с Вами, Алмазбек Шаршенович! Желаем вам терпения и здоровья с тем, чтобы выстоять в тяжелые времена. "Судьбе назло!" - точно так, как Вы говорили в своей песне. Держитесь, дорогой Алмазбек Шаршенович! Будем бороться вместе, - написано в сообщении (орфография и стилистика автора сохранены).

Отметим, сегодня, 17 сентября, бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву исполнилось 63 года. Сейчас он находится в СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/381611
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, СДПК, праздник, Кыргызстан
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Комментарии
Тамирис
17.09.2019, 11:32

С днем рождения Алмаз Шаршенович! Присоединяюсь к пожеланиям "Справедливой России" и очень надеюсь, что в КР справедливость восторжествует!

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