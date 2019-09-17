В 2020 году в Бишкеке построят еще два парка. Какие они будут?

В Бишкеке построят еще два парка, в северной и южной частях города. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что управление капитального строительства уже объявило тендер на проведение строительно-монтажных работ. Какими парки должны быть, определили сами бишкекчане – именно они, внося свои предложения, выбирали зоны активности в течение двух месяцев.

Парк в южной части города тематический, в нем будут размещены памятные стелы, увековечивающие события 1916 года. Расположится он на пересечении улиц Байтик Баатыра и Токомбаева, на участке площадью 10 гектаров, напротив парка имени Дайыра Асанова на Южных воротах.

- Мы ожидаем, что здесь будет удобно проводить и культурные мероприятия под открытым небом - в центре парковой зоны планируется построить амфитеатр с местами для зрителей, предусмотрены беседки и детские площадки. Разумеется, будет проложена и велодорожка, - говорят в муниципалитете.

Формат парка на пересечении улиц Манаса и Боталиева - активный отдых. На площади порядка 7,5 гектаров планируется разместить скейт-парк и рампу для велосипедистов, мини-футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки. Во внутренней части парка хотим обустроить тропы здоровья. Для малышей предусмотрим детскую зону, а для любителей спокойного отдыха – большую прогулочную территорию с газонами и цветниками.

В обоих парках предусмотрены парковки и общественные туалеты.

Предварительная стоимость строительно-монтажных работ парка на пересечении улиц Токомбаева и Байтик Баатыра - 84 миллиона сомов, а на улице Боталиева – 58,5 миллионов сомов. Работу по обустройству новых парковых зон предполагается завершить в 2020 году.

На данный момент продолжается реконструкция парковой зоны на пересечении Кокчетавской и Тулебердиева. Завершена санитарная обрезка и снос уже имеющихся взрослых аварийных деревьев. Сейчас расчищаются проходы, убираются нависшие, сухие, сломанные ветки и деревья.

- Есть и позитивные моменты в нашей работе: в прошедшую субботу 14-го сентября наши коллеги-первомайцы вместе с акимом Алимбеком Биримкуловым и фондом имени Чолпонбая Тулебердиева накормили обедом сотрудников МП Бишкекзеленхоз, которые сейчас работают в будущем парке на Кокчетавской и Тулебердиева, - рассказали в мэрии.