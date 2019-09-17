На КПП "Кулунду-автодорожный" временно не пропускают граждан КР и РТ

На КПП "Кулунду-автодорожный" таджикской стороной в одностороннем порядке временно приостановлен пропуск лиц - граждан Кыргызстана и Таджикистана.

Данное ограничение не касается граждан третьих стран, они могут беспрепятственно пересекать КПП. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

Отмечается, что все остальные пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы функционируют в штатном режиме.

Для справки:

В соответствии с Соглашением между правительством Кыргызской Республики и правительством Республики Таджикистан о пунктах пропуска на кыргызско-таджикском участке государственной границы дислоцированы 5 пунктов пропуска.

КПП "Кулунду - автодорожный" - многосторонний, круглосуточный пункт пропуска. Он расположен на северной окраине села Кулунду Лейлекского района Баткенской области.