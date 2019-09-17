В Бишкеке построят детский сад на 90 мест за 43 млн сомов

В столице станет на один детский садик больше. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

В пресс-службе муниципалитета отмечают, что строительство планируется на улице Тыныстанова, на месте сгоревшего здания Первомайской налоговой инспекции.

Управление капитального строительства объявляет тендер на проведение строительно-монтажных работ, вскрытие заявок состоится 8 октября 2019 года. Ожидается, что уже осенью будущего года садик примет детвору.

Посещать дошкольное учреждение смогут 90 юных бишкекчан, в двухэтажном здании площадью 936 квадратных метров комфортно разместятся 4 детские группы. Стоимость этого объекта – 43 миллиона сомов, работы будут профинансированы из городского бюджета.

В мэрии напоминают, что детский сад по данному адресу работал и в советское время. В бытность главой Первомайского районного комитета партии Богатырева Бориса Валентиновича он стал первым государственным садиком с кыргызским языком обучения.

В событиях, произошедших 6-7 апреля 2010 года, здание значительно пострадало от пожара и пришло в непригодность.

Распоряжение о проектировании и строительстве на этом месте детского сада подписал мэр Бишкека Азиз Суракматов.