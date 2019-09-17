Послом Кыргызстана в Государстве Катар стал Чынгыз Эшимбеков

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Эшимбеков Чынгыз Казыбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Катар.

Ранее Эшимбеков являлся послом КР в ОАЭ.

Кроме того, глава государства назначил Бийбосунова Руслана Мелсовича Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации.

А Маматалиева Калдарали Капаровича - Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Новосибирске с консульским округом, включающим в себя территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей Российской Федерации.

Другим указом президента, Салимжанов Бообек Эркинбекович освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации.