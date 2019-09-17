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Послом Кыргызстана в Государстве Катар стал Чынгыз Эшимбеков

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- Оксана Гут
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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Эшимбеков Чынгыз Казыбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Государстве Катар.

Ранее Эшимбеков являлся послом КР в ОАЭ.

Кроме того, глава государства назначил Бийбосунова Руслана Мелсовича Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации.

А Маматалиева Калдарали Капаровича - Генеральным консулом Кыргызской Республики в городе Новосибирске с консульским округом, включающим в себя территории Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей Российской Федерации.

Другим указом президента, Салимжанов Бообек Эркинбекович освобожден от должности Генерального консула Кыргызской Республики в Екатеринбурге с консульским округом, включающим в себя Сибирский и Уральский федеральные округа Российской Федерации.


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URL: https://www.vb.kg/381620
Теги:
Катар, консульство, назначение, президент, Россия, Кыргызстан, посол, Сооронбай Жээнбеков
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