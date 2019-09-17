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Американский режиссер встречается с молодежью Кыргызстана (фото)

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- Виктор Мурзов
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В Канте состоялась вчера встреча местных старшеклассников с американским режиссером-документалистом Фрэнком Поппером. Просмотр и обсуждение его документального фильма "Gentlemen of Vision" (в переводе на русский "Джентльменский выбор") организовало посольство США в Кыргызстане.

Кинокартина на английском языке с русскими субтитрами о танцевальной молодежной группе "Gentlemen of Vision". Для многих ее членов, заканчивающих старшую школу, это последний шанс достичь своей цели – выиграть два главных национальных танцевальных конкурса. В фильме показаны трудности, с которыми сталкивается школьный консультант, решивший уберечь молодых ребят от насилия с помощью танцев.

После просмотра участники встречи говорили о том, что такие же проблемы есть у молодежи во всем мире, в том числе и в Кыргызстане.

Зрители делились своими впечатлениями и задавали вопросы создателю фильма в основном по-английски. В Американском уголке Чуйской областной библиотеки, где проходила эта встреча, ребята активно изучают язык Шекспира. Неудивительно, что они старались максимально использовать возможность пообщаться с американским кинорежиссером.

Посольство США в Кыргызской Республике в партнерстве с программой American Film Showcase (AFS) пригласило Фрэнка Поппера для проведения серии просмотров и обсуждений его фильма. Такие встречи пройдут также в Американских уголках, которые находятся в городах Ош, Джалал-Абад, Нарын и Каракол, в Республиканской библиотеке для детей и юношества имени К. Баялинова, а также в АУЦА и Университете Центральной Азии в Нарыне.


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URL: https://www.vb.kg/381625
Теги:
Кант, кино, посольство, США, школа, Кыргызстан
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