Кыргызстанцы поучаствовали в дебатах студентов стран СНГ

Международная конференция "Развитие парламентаризма в государствах - участниках Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ" состоялась 16 сентября в Санкт-Петербурге. Она прошла в форме научных дебатов между студентами из стран Содружества, в том числе Кыргызстана.

Приветствуя собравшихся, Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий отметил, что конференция приурочена к Международному дню демократии, который отмечался накануне. И подчеркнул важность таких мероприятий в деятельности организации. "Для Ассамблеи развитие демократических институтов является, пожалуй, ключевым вопросом. Изучением сложнейших общественно-политических, электоральных процессов, наблюдением за выборами в странах СНГ вот уже 13 лет занимается созданный Ассамблеей Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ. Именно этот институт в прошлом году впервые организовал молодежное мероприятие нового формата - научные дебаты. Опыт оказался успешным, и в этом году проект вышел на международный уровень", - констатировал Дмитрий Кобицкий.

В ходе дебатов навыки ведения интеллектуального спора продемонстрировали студенты из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и России. Они образовали две команды - сборную учащихся вузов государств - участников МПА СНГ и сборную студентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И по ходу дискуссии аргументировано отвечали на различные вопросы. В том числе, такие: "Можно ли подготовить учебник по практической демократии?", "Можно ли экспортировать демократию?", "Какая форма правления - парламентская или президентская - предпочтительнее для развития государства?", "Следует ли современным государствам, нацеленным на интеграцию в экономике, распространять интеграционные процессы на политическую сферу?".

Оценивало ответы профессиональное жюри из признанных экспертов в области политологии, социологии и международных отношений, известных политиков и представителей органов администрирования выборов стран СНГ.

По итогам трех раундов сильнее оказалась международная сборная студентов. Однако дипломы и памятные подарки были вручены членам обеих команд, каждая из которых, по мнению жюри, прекрасно проявила себя в ходе дебатов.