Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанцы поучаствовали в дебатах студентов стран СНГ

184  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международная конференция "Развитие парламентаризма в государствах - участниках Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ" состоялась 16 сентября в Санкт-Петербурге. Она прошла в форме научных дебатов между студентами из стран Содружества, в том числе Кыргызстана.

Приветствуя собравшихся, Генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий отметил, что конференция приурочена к Международному дню демократии, который отмечался накануне. И подчеркнул важность таких мероприятий в деятельности организации. "Для Ассамблеи развитие демократических институтов является, пожалуй, ключевым вопросом. Изучением сложнейших общественно-политических, электоральных процессов, наблюдением за выборами в странах СНГ вот уже 13 лет занимается созданный Ассамблеей Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ. Именно этот институт в прошлом году впервые организовал молодежное мероприятие нового формата - научные дебаты. Опыт оказался успешным, и в этом году проект вышел на международный уровень", - констатировал Дмитрий Кобицкий.

В ходе дебатов навыки ведения интеллектуального спора продемонстрировали студенты из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и России. Они образовали две команды - сборную учащихся вузов государств - участников МПА СНГ и сборную студентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И по ходу дискуссии аргументировано отвечали на различные вопросы. В том числе, такие: "Можно ли подготовить учебник по практической демократии?", "Можно ли экспортировать демократию?", "Какая форма правления - парламентская или президентская - предпочтительнее для развития государства?", "Следует ли современным государствам, нацеленным на интеграцию в экономике, распространять интеграционные процессы на политическую сферу?".

Оценивало ответы профессиональное жюри из признанных экспертов в области политологии, социологии и международных отношений, известных политиков и представителей органов администрирования выборов стран СНГ.

По итогам трех раундов сильнее оказалась международная сборная студентов. Однако дипломы и памятные подарки были вручены членам обеих команд, каждая из которых, по мнению жюри, прекрасно проявила себя в ходе дебатов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381632
Теги:
Россия, студенты, Кыргызстан, политика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  